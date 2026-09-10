YPF logró una emisión récord de U$S1.200 millones en el mercado internacional

Resumen para apurados
- YPF colocó hoy US$1.200 millones de deuda en el mercado internacional para refinanciar pasivos y financiar su plan de crecimiento operativo.
- La emisión a 9 años fijó una tasa del 7,55% y atrajo ofertas por US$2.200 millones, alcanzando el menor diferencial frente a bonos de EE. UU. en su historia.
- La operación récord en 11 años alivia vencimientos hasta 2035 y brindará respaldo financiero para acelerar las inversiones estratégicas del Plan 4x4.
La petrolera YPF concretó una colocación de deuda en el mercado internacional por U$S 1.200 millones y marcó el monto más alto obtenido por una empresa argentina en los últimos 11 años. La operación alcanzó, además, el diferencial de tasa (spread) más bajo de su historia en comparación con los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
Demanda inversora y condiciones financieras
Con un plazo a nueve años y vencimiento en junio de 2035, los títulos se colocaron a una tasa de interés del 7,55% (tasa efectiva del 7,85%). El diferencial de riesgo se ubicó en 300 puntos básicos sobre los bonos estadounidenses, superando la marca de diciembre de 2017 (375 puntos).
El interés de los mercados se reflejó en ofertas que alcanzaron los U$S 2.200 millones -casi el doble del capital adjudicado-, tras dos jornadas de reuniones con más de 50 inversores internacionales en Nueva York.
“Esto es una señal enorme de la confianza que el mercado tiene en nuestra compañía, en nuestro presente y en el futuro que estamos construyendo”, afirmó el presidente de YPF, Horacio Marín.
Destino de los fondos y refinanciación estratégica
Parte de los recursos captados se destinará a la precancelación de dos Obligaciones Negociables internacionales con vencimiento entre 2027 y 2029. Esta sustitución permite extender la vida promedio de la deuda de la compañía, despejar la concentración de compromisos en los próximos años y dar mayor previsibilidad al perfil financiero.
El remanente del capital se inyectará en el Plan 4x4, el programa estratégico enfocado en apalancar el crecimiento operativo de la petrolera.
Estructura de la colocación
La operación contó con la participación de bancos y entidades financieras internacionales y locales:
- Mercado internacional: BBVA, Itaú, J.P. Morgan, Santander y Balanz.
- Mercado local: Galicia, Macro, CMF, Cucchiara, Latin Securities, Cocos y Puente Hnos.