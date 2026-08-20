Horacio Marín respaldó el rumbo económico de Milei y proyectó una inversión récord para YPF

En un fuerte espaldarazo a la gestión del presidente Javier Milei, el presidente y CEO deYPF, Horacio Marín, destacó la alineación de la petrolera estatal con el rumbo económico del Gobierno. Durante sus recientes declaraciones, el directivo remarcó la importancia de la estabilidad normativa y la visión de futuro que, según su criterio, permitirá a la empresa alcanzar hitos históricos.