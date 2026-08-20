Política

Horacio Marín respaldó el rumbo económico de Milei y proyectó una inversión récord para YPF

El CEO de la compañía hidrocarburífera defendió la política energética actual, analizó la estrategia de precios de los combustibles y brindó detalles sobre el megaproyecto de GNL en Vaca Muerta.

YPF.
YPF.
Hace 7 Hs

Resumen para apurados

  • El CEO de YPF, Horacio Marín, respaldó en Buenos Aires el rumbo económico de Javier Milei y proyectó inversiones récord para transformar el sector energético nacional.
  • La petrolera mantendrá estables los precios del combustible y postuló al RIGI con un megaproyecto de USD 51.000 millones para procesar y exportar GNL de Vaca Muerta.
  • La iniciativa Argentina LNG prevé operar en 2031, impulsando el empleo y posicionando al país como un jugador estratégico en el mercado hidrocarburífero global.
Resumen generado con IA

En un fuerte espaldarazo a la gestión del presidente Javier Milei, el presidente y CEO deYPF, Horacio Marín, destacó la alineación de la petrolera estatal con el rumbo económico del Gobierno. Durante sus recientes declaraciones, el directivo remarcó la importancia de la estabilidad normativa y la visión de futuro que, según su criterio, permitirá a la empresa alcanzar hitos históricos.

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Un proyecto de largo plazo y el respaldo a la gestión

Marín fue enfático al señalar que la actual conducción de YPF no busca resultados inmediatos de carácter político, sino sentar las bases para una transformación estructural del sector energético. En ese sentido, ratificó su compromiso con la continuidad del modelo vigente. “En YPF trabajamos para la Argentina y tenemos un proyecto de largo plazo”, explicó el directivo.

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Según el CEO, el marco de incentivos propuesto por el Ejecutivo es la clave para atraer los capitales necesarios. “La política de YPF es la correcta, la política de incentivos es la correcta”, remarcó Marín, quien además dejó entrever su voluntad de permanecer al frente de la compañía para supervisar la ejecución de este plan estratégico.

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La estrategia comercial de la petrolera

Uno de los puntos más sensibles de la agenda pública fue el precio de los combustibles. Marín aclaró que la decisión de la compañía de moderar los incrementos no respondió a una intervención estatal, sino a un análisis de mercado y a un compromiso con el consumidor local, a pesar de las presiones internacionales.

“Lo que nosotros hicimos fue no golpear el bolsillo de la gente”, aseguró el CEO, al desmarcar a la empresa de las antiguas prácticas de control de precios. “Acá no hay subsidios, acá no hubo una regulación, acá lo que hubo es un acuerdo privado para no golpear el bolsillo”, agregó. 

Respecto a lo que resta del año, el directivo llevó tranquilidad. “El precio se va a mantener. Si YPF mantiene el precio, te está ayudando”, destacó, mientras confirmó que la petrolera cerrará el ejercicio con una inversión sin precedentes.

La apuesta al RIGI y Vaca Muerta

El eje central de la expansión de YPF se apoya en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La compañía presentó recientemente una iniciativa para exportar Gas Natural Licuado (GNL) desde Vaca Muerta, con una inversión estimada en 51.000 millones de dólares, la cifra más alta solicitada bajo este esquema de beneficios fiscales y cambiarios.

“La adhesión al RIGI es un paso fundamental para avanzar con un proyecto que abrirá una nueva etapa para la Argentina como exportador global de energía. Estamos hablando de una plataforma de crecimiento que generará empleo, desarrollo tecnológico, proveedores locales y una inserción internacional inédita para nuestro país”, afirmó Marín a través de un comunicado oficial.

El plan, denominado "Argentina LNG", proyecta iniciar operaciones en 2031 e incluye una infraestructura monumental: un gasoducto de 527 kilómetros y 48 pulgadas de diámetro -una escala nunca vista en el país- que conectará Neuquén con Sierra Grande, en Río Negro. Esta obra no solo transportará 100 millones de metros cúbicos diarios de gas, sino que posicionará a la Argentina como un jugador estratégico en el mercado energético mundial.

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