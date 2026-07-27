Modernización en marcha: el nuevo Registro Civil tiene un 40% de avance y empieza a mostrar su nueva cara

En ese sentido, el ministro Nazur destacó que la decisión de continuar con los trabajos responde a una política de priorización de la infraestructura pública. "La continuidad de esta obra refleja la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de priorizar la inversión en infraestructura pública. Estamos recuperando un edificio histórico y, al mismo tiempo, construyendo un nuevo espacio que brindará mejores condiciones de atención para los ciudadanos y un ámbito de trabajo más moderno y funcional para el personal del Registro Civil".