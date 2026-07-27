Modernización en marcha: el nuevo Registro Civil tiene un 40% de avance y empieza a mostrar su nueva cara
Resumen para apurados
- El Gobierno de Tucumán avanzó hoy al 40% la obra del Registro Civil en la capital, financiada con fondos provinciales para modernizar la atención ciudadana.
- La provincia asumió el costo total tras la quita de fondos nacionales. El proyecto abarca 2.000 m² entre la restauración del edificio histórico y una nueva estructura.
- La obra ampliará la capacidad operativa, optimizará los trámites del organismo y preservará el patrimonio arquitectónico céntrico para responder a la demanda local.
La construcción del nuevo Registro Civil continúa avanzando y ya alcanzó un 40% de ejecución, con trabajos simultáneos en el edificio de nueva construcción y en la restauración del inmueble histórico de calle 24 de Septiembre. La obra, financiada íntegramente con fondos provinciales, busca modernizar uno de los organismos públicos más concurridos de la provincia y mejorar la atención a miles de tucumanos.
En esta etapa, las cuadrillas desarrollan tareas de mampostería y revoques interiores en el nuevo edificio, mientras avanzan las labores de recuperación y puesta en valor del sector patrimonial. Uno de los hitos recientes fue la finalización de la cubierta del nexo que unirá ambas estructuras, lo que ya permite apreciar la configuración definitiva del espacio proyectado para la planta baja.
Según se informó, la mampostería del nivel inferior del nuevo edificio alcanzó un 90% de ejecución y los revoques interiores registran un avance del 75%. Al mismo tiempo, continúan las tareas de mampostería en la planta alta, en el marco de una intervención integral que contempla la construcción de más de 2.000 metros cuadrados distribuidos entre planta baja y primer piso.
La obra forma parte del plan de modernización de edificios públicos impulsado por el gobernador Osvaldo Jaldo y es ejecutada por el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, a cargo de Marcelo Nazur, a través de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, conducida por Beatriz Monasterio.
El proyecto debió ser reformulado luego de la paralización del financiamiento nacional. Frente a ese escenario, el Gobierno provincial decidió asumir la totalidad de la inversión para garantizar la continuidad de una obra considerada estratégica, tanto por la recuperación de un edificio de valor patrimonial como por la necesidad de dotar al Registro Civil de instalaciones más modernas y funcionales.
En ese sentido, el ministro Nazur destacó que la decisión de continuar con los trabajos responde a una política de priorización de la infraestructura pública. "La continuidad de esta obra refleja la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de priorizar la inversión en infraestructura pública. Estamos recuperando un edificio histórico y, al mismo tiempo, construyendo un nuevo espacio que brindará mejores condiciones de atención para los ciudadanos y un ámbito de trabajo más moderno y funcional para el personal del Registro Civil".
Una vez finalizada, la intervención permitirá ampliar la capacidad operativa del organismo, optimizar la prestación de los servicios y preservar uno de los edificios emblemáticos del centro tucumano. De esta manera, el Ejecutivo provincial busca conjugar la conservación del patrimonio arquitectónico con la modernización de la infraestructura pública para responder a las demandas actuales de la población.