En Diputados analizarán los intereses de Peter Thiel en Argentina
Legisladores de Unión por la Patria y especialistas participarán este viernes de una audiencia para debatir los posibles negocios del empresario tecnológico, los proyectos de inteligencia artificial y sus impactos ambientales y territoriales.
Resumen para apurados
- Diputados de Unión por la Patria convocaron a una audiencia este viernes en el Congreso para analizar las inversiones y el impacto de Peter Thiel y la IA en Argentina.
- La iniciativa surge tras reuniones del magnate con Javier Milei y ministros, además de debates sobre el uso de recursos naturales, soberanía de datos y cambios regulatorios.
- El debate confronta la meta oficial de atraer inversiones tecnológicas con los cuestionamientos opositores sobre regulación, vigilancia y protección ambiental y energética.
La llegada de Peter Thiel a Argentina será analizada este viernes en una audiencia convocada en la Cámara de Diputados por legisladores de Unión por la Patria. El encuentro reunirá a diputados y especialistas para debatir los intereses económicos del empresario tecnológico en el país y los posibles alcances de proyectos vinculados con la inteligencia artificial.
La actividad fue impulsada por el diputado Juan Marino junto con otros integrantes de ese bloque. Entre los temas que se pondrán bajo análisis figuran las inversiones y negocios que podrían desarrollarse en Argentina, la infraestructura necesaria para el funcionamiento de sistemas de inteligencia artificial y el uso de recursos naturales, particularmente energía y territorio, consignó el diario "Ámbito".
La convocatoria también buscará analizar el vínculo de Thiel con sectores del gobierno de Javier Milei, luego de las reuniones que el empresario mantuvo durante su estadía en el país con el Presidente y funcionarios de primera línea del equipo económico.
Entre ellos estuvieron el ministro de Economía nacional, Luis Caputo; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La audiencia abordará además cuestiones vinculadas con tecnología, datos personales y vigilancia, así como los desafíos regulatorios que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial. Otro de los paneles estará dedicado a analizar, desde una perspectiva política e histórica, el concepto de "tecnofascismo", utilizado por los organizadores para caracterizar parte del pensamiento y las posiciones de Thiel.
Desde el oficialismo todavía no hubo confirmación de participación. Los diputados que impulsan la actividad aseguraron que enviaron invitaciones a funcionarios nacionales que mantuvieron reuniones con Thiel durante su estadía en Argentina, así como al propio empresario, aunque hasta el momento no obtuvieron respuesta.
Thiel y el gobierno de Milei
La presencia del empresario en el país adquirió relevancia política a partir de sus encuentros con integrantes de la administración de Milei.
Thiel es cofundador de PayPal y de Palantir Technologies, una compañía especializada en análisis de datos e inteligencia artificial que trabaja, entre otros sectores, con organismos gubernamentales y de defensa.
El empresario se instaló temporalmente en Buenos Aires a comienzos de 2026 y adquirió una propiedad en Palermo Chico. Su llegada despertó interés tanto por sus vínculos con el mundo tecnológico como por su cercanía ideológica con sectores libertarios y conservadores de Estados Unidos.
La convocatoria de los diputados opositores se produce después de que Thiel cancelara su participación en la cumbre "Vientos de Cambio", donde estaba previsto que compartiera escenario con Milei, Caputo y Sturzenegger.
La decisión se conoció luego de una protesta frente a la propiedad del empresario en Barrio Parque, protagonizada por manifestantes disfrazados de personajes de "El Señor de los Anillos".
Para los legisladores que impulsan la audiencia, la presencia de Thiel debe analizarse en relación con las transformaciones que la administración libertaria busca impulsar en materia económica, regulatoria y tecnológica.
Marino planteó que los proyectos vinculados con inteligencia artificial y las modificaciones regulatorias impulsadas por el Ejecutivo nacional requieren una discusión parlamentaria sobre sus posibles consecuencias. En particular, vinculó el debate con iniciativas promovidas por Milei y Sturzenegger en materia de inversiones, sociedades comerciales y propiedad privada.
La audiencia se realizará mientras el gobierno libertario busca posicionar a la Argentina como destino para inversiones tecnológicas y de infraestructura vinculadas con la inteligencia artificial. Desde la oposición, en cambio, plantean interrogantes sobre el acceso a los recursos naturales, la soberanía sobre los datos y las condiciones en las que podrían desarrollarse esos proyectos.
El encuentro no tendrá carácter legislativo ni implicará, en principio, una decisión sobre los proyectos que puedan estar vinculados con Thiel. El objetivo será reunir distintas miradas y poner en discusión el alcance económico, tecnológico, ambiental y político de su presencia en el país.