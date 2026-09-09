Trump lanzó una contundente advertencia sobre la guerra con Irán y habló de una fecha clave

Resumen para apurados
- Donald Trump aseguró en EE.UU. que el conflicto con Irán finalizará tras las elecciones de noviembre, acusando a Teherán de resistir para influir en la votación.
- Las declaraciones surgen tras tensiones en el estrecho de Ormuz y luego de que Trump descartara negociar la paz, denunciando el plan nuclear de la república islámica.
- La postura endurece el tablero geopolítico global, descartando salidas diplomáticas a corto plazo y condicionando la estabilidad de Medio Oriente al resultado electoral.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércolesque la guerra con Irán "terminará inmediatamente después de las elecciones" de medio término previstas para el 3 de noviembre y cuestionó la postura de Teherán.
"Creo que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones, porque no pueden resistir más. Están desesperados por intentar influir en las elecciones para que podamos tener un grupo de personas débiles y agradables en el poder, dejarlos en paz y permitirles tener su arma nuclear", afirmó Trump, según consignó CBS News.
En ese sentido, el republicano remarcó que las autoridades iraníes pretenden sumar un dispositivo nuclear a sus recursos militares.
"Lo único que quieren es un arma nuclear, y si la tuvieran, el mundo entero estaría en serios problemas", expresó.
Trump descartó negociar el fin de la guerra
En tanto, Trump reconoció que no tiene intenciones de negociar para ponerle fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán."Para ser honesto, no lo estamos buscando. Originalmente quería llegar a un acuerdo. Estamos tan avanzados en el proceso que les queda muy poco territorio, así que no lo estamos buscando. Sí, podría haber una negociación, pero no es algo que estemos considerando", sostuvo.
Los dichos de Trump ocurrieron después de que Irán afirmara que sus fuerzas atacaron una embarcación militar no tripulada de Estados Unidos que intentaba ingresar en una zona considerada protegida del estrecho de Ormuz.
La denuncia fue realizada por los Guardianes de la Revolución y todavía no fue confirmada por Washington.