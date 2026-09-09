Trump lanzó una contundente advertencia sobre la guerra con Irán y habló de una fecha clave

Trump descartó negociar el fin de la guerra

En tanto, Trump reconoció que no tiene intenciones de negociar para ponerle fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán."Para ser honesto, no lo estamos buscando. Originalmente quería llegar a un acuerdo. Estamos tan avanzados en el proceso que les queda muy poco territorio, así que no lo estamos buscando. Sí, podría haber una negociación, pero no es algo que estemos considerando", sostuvo.