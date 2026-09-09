Se conoció el emotivo pedido que hizo Chiche Gelblung días antes de morir

Resumen para apurados
- Gustavo Sofovich reveló que Chiche Gelblung le pidió trabajo días antes de morir el miércoles a los 82 años en Buenos Aires, motivado por su afán de mantenerse activo.
- Pese al deterioro de su salud y múltiples internaciones, el legendario conductor continuó al frente de sus emisiones de radio y televisión hasta sus últimas jornadas.
- La partida de Gelblung conmueve a los medios argentinos, donde deja un legado imborrable por su estilo disruptivo y su rol clave en la formación de periodistas.
La muerte de Chiche Gelblung generó dolor en el mundo del espectáculo y el periodismo argentino. Gustavo Sofovich contó cómo fue la última conversación que mantuvo con el periodista, apenas tres días antes de su fallecimiento, y reveló un pedido que emocionó a quienes lo escuchaban.
Según contó el hijo del recordado Gerardo Sofovich, el periodista se encontraba lúcido y, pese al delicado estado de su salud, tenía un claro deseo: continuar trabajando.
“La cabeza de Chiche Gelblung estaba totalmente lúcida, Chiche le hacía jaque mate a cualquiera de nosotros y el cuerpito ya no acompañaba”, comenzó diciendo Sofovich sobre el presente del periodista.
El emocionante pedido que hizo Chiche Gelblung
Posteriormente, reveló el contenido de aquella última conversación, que tuvo lugar tres días antes de la triste noticia.
“Me pidió laburo, quería seguir trabajando. Él no quería estar en su casa, él quería trabajar y esa cabeza funcionaba”, sentenció.
En ese sentido, también destacó la trayectoria de Gelblung y su particular manera de entender el espectáculo y el periodismo. “Se va un prócer de este negocio que es el espectáculo porque Chiche hacía espectáculo... Le hizo una autopsia a un extraterrestre y eso se viralizó en el mundo”, afirmó.
Durante la entrevista, Sofovich también remarcó el rol de Chiche Gelblung como formador de periodistas y se refirió al deterioro físico que había atravesado durante las últimas semanas. “Nosotros veníamos viendo cómo estaba funcionando su cuerpo. Su cuerpito ya no acompañaba”, señaló.
Cómo fueron los últimos días de Chiche Gelblung
El último lunes, Gelblung estuvo al frente de su programa Chiche 2020, por Crónica TV. De acuerdo con los testimonios que trascendieron después de su muerte, se movilizaba en silla de ruedas y, durante los momentos en los que no estaba al aire, en algunas oportunidades se quedaba dormido.
Ese mismo día también había cumplido con su trabajo en radio. Según contaron en TN, condujo su espacio entre las 13 y las 15, antes de que su estado de salud derivara en una nueva internación.
Gelblung había estado internado el 27 de agosto en el sanatorio Mater Dei y posteriormente había recibido el alta. Sin embargo, pocos días después volvió a necesitar atención médica.