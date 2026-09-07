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Le robaron en la previa al clásico rosarino y la familia de Di María tuvo un gesto inolvidable

Nicolás Marín trabaja desde hace seis años como vendedor ambulante en Rosario y sufrió un violento robo en la previa del clásico entre Central y Newell's. Tras viralizarse el caso, Jorgelina Cardoso se acercó con un regalo especial.

Jorgelina Cardoso le alcanzó la camiseta de Di María a los afectados.
Jorgelina Cardoso le alcanzó la camiseta de Di María a los afectados.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras sufrir un robo en Rosario antes del clásico, un vendedor ambulante y su hijo recibieron una camiseta de Central donada por la familia de Ángel Di María en solidaridad.
  • El comerciante perdió el 85% de su mercadería cuando motociclistas le sustrajeron más de 50 camisetas en su puesto; la policía detuvo a dos sospechosos tras una persecución.
  • El hecho frustró el plan del comerciante de comprar un vehículo para trabajar como chofer, obligándolo a reiniciar su capital desde cero pese al apoyo viral recibido.
Resumen generado con IA

La previa del clásico rosarino dejó una historia que trascendió lo ocurrido dentro de la cancha. Nicolás Marín, vendedor ambulante de 35 años, sufrió el robo de aproximadamente el 85% de su mercadería mientras trabajaba junto a su hijo de nueve años.

El hecho ocurrió en bulevar Rondeau y Olivé, donde Marín tiene su puesto desde hace seis años. Durante un corte del semáforo, varios jóvenes identificados con Newell's bajaron de motocicletas y se llevaron más de 50 camisetas, además de banderas y toallones.

“Yo estaba laburando y me quedé en un momento como paralizado. Decía: ‘Estoy laburando, hermano’”, relató.

Su principal preocupación fue proteger a su hijo. Mientras se producía el robo, se colocó delante del niño para evitar que resultara lastimado.

El gesto de la familia de Di María

Las imágenes comenzaron a circular por las redes sociales y la historia llegó hasta la familia de Ángel Di María. Jorgelina Cardoso, esposa del futbolista de Rosario Central, se acercó personalmente al puesto para entregarle al pequeño una camiseta del “Canalla” con el número 11 y firmada por Di María.

“Cuando llegue a mi casa la voy a colgar en la pared, en mi pieza. Estoy muy feliz”, expresó el niño.

Para Marín, en cambio, comienza una etapa difícil. Los productos robados representaban buena parte de su capital y tenía como objetivo ahorrar para comprar un vehículo y comenzar a trabajar mediante una aplicación de transporte.

“Ahora es retroceder unos 100 escalones, volver a reinvertir nuevamente y a recomenzar de cero”, lamentó.

Tras el episodio, la Policía detuvo a dos sospechosos, de 27 y 17 años, luego de una persecución que terminó cuando la motocicleta en la que circulaban chocó contra un patrullero.

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