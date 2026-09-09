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Atlético Tucumán-Independiente Rivadavia cambió de sede por la Copa Argentina: dónde se jugará

El “Decano” afrontará los cuartos de final en un escenario distinto al previsto originalmente.

NUEVA SEDE. El estadio Eduardo Gallardón, de Los Andes, albergará el duelo entre Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia por los cuartos de final de la Copa Argentina.
NUEVA SEDE. El estadio Eduardo Gallardón, de Los Andes, albergará el duelo entre Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia por los cuartos de final de la Copa Argentina.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia jugarán los cuartos de final de Copa Argentina en el estadio de Los Andes el 16 de septiembre tras un cambio de sede.
  • El duelo estaba pautado en Banfield. El Decano llega a esta fase tras vencer a Independiente, Talleres y Barracas, mientras que la Lepra mendocina eliminó a Aldosivi.
  • El ganador avanzará a semifinales del certamen, que definirá los cuatro mejores del torneo junto a llaves como Racing-Boca, Platense-Estudiantes y Riestra-Banfield.
Resumen generado con IA

Atlético Tucumán ya conoce el escenario definitivo para su próximo compromiso por la Copa Argentina. El “Decano” enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza por los cuartos de final, aunque el partido no se jugará donde estaba previsto inicialmente.

El encuentro, programado para el miércoles 16 de septiembre desde las 19, había sido pautado en un primer momento en el estadio Florencio Sola, de Banfield. Sin embargo, la organización confirmó un cambio de sede y finalmente el cruce tendrá lugar en el Eduardo Gallardón, cancha de Los Andes.

De esta manera, el equipo de Julio César Falcioni jugará en Buenos Aires, sólo que deberá presentarse en Lomas de Zamora para buscar la clasificación a las semifinales de una competencia que se transformó en uno de los grandes objetivos de la temporada.

Atlético llega a esta instancia después de eliminar a Independiente, Talleres y Sportivo Barracas, mientras que ahora tendrá enfrente a la “Lepra” mendocina, quien derrotó a Aldosivi en octavos de final.

Los otros cruces de cuartos de final

Además del choque entre Atlético e Independiente Rivadavia, los cuartos de final de la Copa Argentina también tendrán otros tres enfrentamientos: Platense-Estudiantes, Deportivo Riestra-Banfield y Racing-Boca.

De esta manera, el cuadro empieza a entrar en su etapa decisiva, con ocho equipos todavía en carrera y cuatro lugares disponibles en las semifinales.

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