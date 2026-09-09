“La confianza está plena”: el presidente de San Martín respaldó a Orfila y al plantel profesional

Una inversión que la dirigencia quiere sostener

El presidente entiende que el equipo todavía tiene margen para revertir la situación. Reconoció que hubo partidos en los que San Martín jugó mal, pero también atribuyó otros resultados a la falta de suerte. “Tenemos un plantel muy competitivo”, insistió. Y agregó que el cuerpo técnico fue elegido precisamente porque comparte la idea de salir a buscar los partidos y competir por el objetivo planteado.