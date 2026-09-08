“No vamos a ser campeones nunca más”: el diagnóstico de Paulo Silas sobre la crisis de Brasil
El exmediocampista del "Scratch" y de San Lorenzo fue categórico al analizar el declive de la "Verdeamarela". Admitió el alivio de haber caído ante Noruega para evitar a la Argentina en el último Mundial y cuestionó la pérdida de identidad en el fútbol formativo.
Resumen para apurados
- En ESPN, el exfutbolista Paulo Silas afirmó que Brasil no volverá a ser campeón del mundo tras caer en el Mundial 2026, debido a una profunda crisis en su fútbol formativo.
- La Verdeamarela cayó ante Noruega en octavos del Mundial y suma casi 25 años sin títulos, en medio de desmanejos en la CBF y duras críticas de referentes históricos como Romario.
- El reclamo expone la urgencia de reestructurar la dirigencia y las divisiones inferiores en Brasil para recuperar la identidad perdida y el protagonismo en el fútbol internacional.
La profunda crisis futbolística que atraviesa Brasil tras su eliminación en los octavos de final del Mundial 2026 y una sequía de títulos que ya acumula casi un cuarto de siglo motivó una sentencia demoledora por parte de una de sus glorias del pasado. Durante su participación en el programa F90 de ESPN, Paulo Silas, campeón de la Copa América 1989 e integrante del plantel mundialista en Italia 90, lanzó un pronóstico lapidario sobre el destino de la "Verdeamarela": “No vamos a salir campeones nunca más”.
En un descargo sin filtros, el exvolante admitió que la prematura despedida en la última cita mundialista evitó un golpe aún más doloroso para el orgullo deportivo brasileño ante el clásico rival. “Argentina está arriba de nosotros. Portugal está arriba de nosotros, sin ganar nada. Mejor que salimos con Noruega, si no íbamos a salir con Argentina y era peor. Ya nos ganaron en el Maracaná en 2021 y nos mandaron a casa en el 90”, reflexionó, reconociendo la superioridad del proceso albiceleste frente al desconcierto de su seleccionado.
Silas profundizó en las razones estructurales del declive y apuntó directamente contra la sobrepoblación de futbolistas foráneos en el Brasileirao, citando el caso de Gremio, que cuenta con trece extranjeros en su plantel que terminan tapando la proyección de las divisiones inferiores. Además, comparó el método de formación con el europeo y criticó la influencia de las redes sociales en la pérdida de puestos históricos: “Nadie quiere ser lateral, porque no da likes. Hoy el jugador no sabe ni quién es su ídolo. No tenemos diez ni tenemos nueve hace cuánto tiempo. Antes teníamos fuerza afuera y adentro; hoy no tenemos peso en ningún lado”. La postura de Silas se acopló al reclamo furioso que tras el certamen había encabezado Romario, quien llegó a exigir la salida inmediata de Carlo Ancelotti tras lo que definió como un fiasco deportivo.
Por último, el exenganche trazó un paralelismo entre el descalabro dirigencial de la Confederación Brasileña de Fútbol y el presente institucional de San Lorenzo de Almagro, club del que es ídolo y que ya acumula cuatro entrenadores en lo que va de la temporada tras la reciente asunción de Rubén Insúa: “Tengo ganas de llorar, como todos los hinchas de San Lorenzo. Es como en la CBF, que en cuatro años cambió cuatro presidentes: ¿cómo vamos a tener un rumbo a seguir? Después de ganar la Copa Libertadores en 2014, en lugar de pegar el salto hacia arriba, el club pegó el salto para abajo”.