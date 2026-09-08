“No vamos a ser campeones nunca más”: el diagnóstico de Paulo Silas sobre la crisis de Brasil

Silas profundizó en las razones estructurales del declive y apuntó directamente contra la sobrepoblación de futbolistas foráneos en el Brasileirao, citando el caso de Gremio, que cuenta con trece extranjeros en su plantel que terminan tapando la proyección de las divisiones inferiores. Además, comparó el método de formación con el europeo y criticó la influencia de las redes sociales en la pérdida de puestos históricos: “Nadie quiere ser lateral, porque no da likes. Hoy el jugador no sabe ni quién es su ídolo. No tenemos diez ni tenemos nueve hace cuánto tiempo. Antes teníamos fuerza afuera y adentro; hoy no tenemos peso en ningún lado”. La postura de Silas se acopló al reclamo furioso que tras el certamen había encabezado Romario, quien llegó a exigir la salida inmediata de Carlo Ancelotti tras lo que definió como un fiasco deportivo.