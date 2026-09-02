A qué hora hay que cenar para dormir mejor y cuidar el metabolismo, según expertos

Qué pasa si se come tarde con el metabolismo

El reloj biológico condiciona directamente procesos fundamentales como el metabolismo, la digestión y la regulación del hambre. Consumir alimentos cuando el organismo se dispone a descansar provoca una desalineación circadiana; en este contexto, el aumento nocturno de melatonina altera el control de la glucosa, reduciendo la producción de insulina y elevando el azúcar en sangre, según evidenció un estudio de 2022 en más de 800 adultos al comparar la ingesta una hora antes de dormir frente a cuatro horas antes.