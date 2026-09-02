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A qué hora hay que cenar para dormir mejor y cuidar el metabolismo, según expertos

Evitar las comidas abundantes antes de ir a dormir previene picos de glucosa y favorece el descanso. Consejos de los expertos para adaptar el reloj biológico.

A qué hora hay que cenar para dormir mejor y cuidar el metabolismo, según expertos
Fuente: Canal 13
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Expertos en crononutrición recomiendan cenar al menos tres horas antes de dormir para evitar picos de glucosa y optimizar el descanso según el reloj biológico.
  • Comer tarde altera la melatonina y la insulina, promueve el almacenamiento de grasa y reduce la saciedad, según investigaciones científicas sobre ritmos circadianos.
  • Adelantar las comidas y prolongar el ayuno nocturno previene riesgos cardiovasculares y facilita un control de peso sostenible a largo plazo en la población.
Resumen generado con IA

La crononutrición revela que el momento en que comemos influye directamente en el procesamiento de los nutrientes, posicionando la hora de la cena como un factor clave para la salud. Dado que la alimentación se cruza con los ritmos circadianos del organismo, la ventana temporal del consumo de alimentos afecta los procesos metabólicos y digestivos de forma determinante.

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Para optimizar este proceso, los especialistas sugieren realizar la última comida importante al menos tres horas antes de ir a dormir. Esta distancia temporal evita interferir con la fase en la que el cuerpo inicia su preparación para el descanso, favoreciendo una digestión eficiente y previniendo alteraciones en el sueño.

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Qué pasa si se come tarde con el metabolismo

El reloj biológico condiciona directamente procesos fundamentales como el metabolismo, la digestión y la regulación del hambre. Consumir alimentos cuando el organismo se dispone a descansar provoca una desalineación circadiana; en este contexto, el aumento nocturno de melatonina altera el control de la glucosa, reduciendo la producción de insulina y elevando el azúcar en sangre, según evidenció un estudio de 2022 en más de 800 adultos al comparar la ingesta una hora antes de dormir frente a cuatro horas antes.

Esta alteración metabólica impacta también en el control del peso y la saciedad a largo plazo. Cenar a horas tardías disminuye la liberación de leptina —hormona encargada de señalar la plenitud—, lo que suele traducirse en un incremento del apetito al día siguiente. Asimismo, la ingesta próxima al descanso promueve el almacenamiento de grasa en lugar de su quema, obstaculizando la capacidad del cuerpo para mantener un peso saludable.

  • Adelantar los horarios de las comidas ofrece beneficios más allá de la cena. Un estudio en España con 420 adultos demostró que quienes almorzaban más temprano lograban perder peso con mayor rapidez y eficacia dentro de un mismo programa de adelgazamiento.
  • El hábito del desayuno y el ayuno nocturno influyen directamente en la salud cardiovascular. Una investigación en Francia con más de 100.000 personas asoció el desayunar tarde con un mayor riesgo cardíaco, mientras que un ayuno nocturno más prolongado —logrado al cenar temprano— mostró un efecto protector.
  • La regularidad en las comidas y la distancia respecto al descanso son aspectos clave. Se sugiere cenar ligero, priorizando proteínas y reduciendo carbohidratos simples, para no sobrecargar el organismo antes de dormir.
  • El cronotipo individual determina el ritmo metabólico de cada persona. Aunque madrugadores y noctámbulos procesan la energía de forma distinta, adelantar progresivamente la cena resulta beneficioso para quienes acostumbran cenar muy tarde.
  • No existe un horario rígido universal para la cena. La pauta fundamental consiste en evitar las ingestas copiosas al final del día y contemplar un margen aproximado de tres horas antes de acostarse.
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