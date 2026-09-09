"Pensé que me iba a morir": el cáncer, el milagro del Padre Pío y el running como forma de vida

En los meses siguientes, apenas podía caminar. Entonces se volcó de lleno a la fe. "Estaba convencido de que me iba a curar", dice. Buscó curas sanadores, viajó a Rosario para ver al padre Ignacio, le rezó a San Expedito y fue al Pozo del Pescado en Trancas. Sin embargo, hubo un gesto que lo marcó para siempre. Una amiga de su suegra le llevó un trozo de las vendas con la sangre de los estigmas del Padre Pío. "Me lo apoyó en la herida y, en el acto, sentí algo: desde ese momento se me fue el dolor y empecé a caminar mejor. Creo, y soy un convencido, de que Dios hace milagros a través de sus mensajeros", asegura a LA GACETA.