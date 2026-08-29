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Los 21K TUC LA GACETA regresan con tres distancias y beneficios especiales

La carrera se disputará el 11 de octubre, con distancias de 5K, 10K y 21K y beneficios durante la preventa.

Foto de archivo de la Carrera de 2025.
Foto de archivo de la Carrera de 2025.
29 Agosto 2026

Los 21K LA GACETA ya tienen fecha para su edición 2026. La competencia se realizará el domingo 11 de octubre y volverá a reunir a corredores experimentados, grupos de entrenamiento y aficionados en tres distancias: 21, 10 y 5 kilómetros. El horario de largada y el lugar de salida y llegada serán confirmados próximamente por la organización.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas con una preventa exclusiva y cupos limitados hasta el 31 de agosto. Durante esta etapa, el valor para participar en los 21K será de $58.500, mientras que la inscripción para los 10K costará $49.500 y la correspondiente a la prueba participativa de 5K tendrá un precio de $40.500.

Una vez finalizada la preventa, los valores regulares serán de $65.000 para la media maratón, $55.000 para los 10K y $45.000 para los 5K.

Los socios de Club LA GACETA contarán con un descuento acumulable del 20%, que se aplicará automáticamente al ingresar el DNI en la plataforma de inscripción. De esta manera, abonarán $46.800 para competir en los 21K, $39.600 en los 10K y $32.400 en los 5K durante el período de preventa.

También habrá un beneficio especial para los running teams, las agrupaciones y las escuelas de atletismo, que podrán acceder a un 15% de descuento. Para obtener el código grupal, los entrenadores deberán comunicarse con la organización por WhatsApp o correo electrónico.

La dirección de la carrera estará a cargo de Pablo Rosales, quien también se desempeñó como director técnico del Trasmontaña de mountain bike y del TM Trail Running. El cronometraje oficial será responsabilidad de AMAISON, empresa especializada en tecnología de chips y toma de tiempos para competencias masivas, fundada por el exatleta olímpico Domingo Amaison.

La infraestructura digital y la aplicación móvil para los participantes serán provistas por Desafío de las Nubes, organización vinculada con una de las principales pruebas de trail running de Salta.

La edición contará con el acompañamiento de Marathon, Red de Colores, Farmacias del Pueblo, Tu Mundo Constructor, Octaviano Tienda Saludable, OSDE, Sanatorio del Sur y la Universidad San Pablo-T. Mientras se aguardan los detalles finales los corredores ya pueden asegurar su lugar en una nueva edición de una de las competencias deportivas más convocantes de la región. 

Cómo inscribirse

No dejes pasar la oportunidad de ser parte de la tercera edición de los 21K LA GACETA. La inscripción se realiza en minutos a través de 21k.lagaceta.com.ar. Los cupos son limitados y la competencia volverá a reunir a miles de corredores y familias.

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