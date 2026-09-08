El error de la creatina un mes antes, el rol de los carbohidratos y la hidratación clave para los 21K de LA GACETA

"¿Estamos a tiempo de comenzar con un plan nutricional que nos permita llegar de la mejor manera a la carrera?", fue la pregunta que se le hizo al licenciado en Nutrición Roberto García (Matrícula profesional 1507), quien no dudó en responder que sí: "En ese tiempo se puede ordenar la alimentación diaria, ajustar la cantidad de carbohidratos, mejorar la hidratación y probar tolerancia a los alimentos que se usarán durante la competencia. Pero lo ideal es que la planificación nutricional acompañe al corredor en todo el proceso de entrenamiento, siendo clave la etapa de pretemporada, como así también lograr una composición corporal acorde al deporte sin perjudicar el rendimiento físico".