Excel, community manager y oratoria: los nuevos cursos cortos de la Facultad de Derecho de la UNT

Resumen para apurados
- La Facultad de Derecho de la UNT abrió inscripciones a cursos cortos de Excel, oratoria y Community Manager entre septiembre y octubre en Tucumán para sumar habilidades laborales.
- Las capacitaciones duran dos meses con modalidades presencial o virtual. Cuentan con aranceles diferenciados para estudiantes, docentes y la comunidad en general.
- La propuesta busca fortalecer la inserción laboral y el desarrollo profesional de los participantes mediante herramientas digitales y de comunicación aplicadas.
Si estás buscando una capacitación corta para incorporar una herramienta nueva, mejorar tu perfil laboral o simplemente aprender algo que te interesa, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) abrió las inscripciones a tres cursos de extensión para el segundo semestre de 2026.
Las propuestas abarcan áreas bastante distintas: Community Manager, herramientas de Excel y oratoria. Todas tienen una duración de dos meses y están destinadas tanto a integrantes de la Facultad como a personas de otras facultades y público en general.
Tres cursos, distintas herramientas
El curso de Community Manager está pensado para quienes quieran sumar conocimientos de marketing digital y acercarse a las herramientas que se utilizan en la gestión de redes sociales. La capacitación será virtual, tendrá una duración de dos meses y comenzará en octubre de 2026. Habrá dos comisiones para elegir: una los martes, de 17 a 19:30, y otra los jueves, en el mismo horario.
La segunda propuesta es Herramientas de Excel, primer nivel, una capacitación destinada a quienes quieran incorporar conocimientos básicos del programa o reforzar lo que ya saben. Las clases serán virtuales, durarán dos meses y comenzarán en octubre. El cursado será los lunes y miércoles, de 15:30 a 17.
La tercera opción está orientada a quienes quieran mejorar sus recursos para hablar y comunicarse frente a otras personas. Se trata del curso Oratoria: Comunicación Efectiva para Público en General, que tendrá una modalidad presencial, una duración de dos meses y comenzará a mediados de septiembre. Las clases serán los lunes, de 16 a 18.
Cuánto cuestan los cursos y cómo inscribirse
Los tres cursos tienen los mismos aranceles. Para estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el valor es de $54.000 en un pago o dos cuotas de $30.000. Para egresados, docentes y nodocentes de la FDyCS, cuesta $60.000 en un pago o dos cuotas de $34.000. En el caso del público en general y estudiantes de otras facultades, el precio es de $66.000 en un pago o dos cuotas de $37.000. Los valores corresponden a los aranceles establecidos para 2026.
Las inscripciones ya están habilitadas. Para consultar los requisitos, la modalidad de cada propuesta y completar el proceso de inscripción, la Facultad de Derecho de la UNT informó que se puede solicitar información al 381 517-0823.
Con opciones que van desde una herramienta informática hasta recursos para comunicar mejor o introducirse en el marketing digital, la propuesta apunta a quienes quieren aprovechar el segundo semestre para sumar una habilidad concreta y llevarla al estudio, al trabajo o a futuros proyectos.
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