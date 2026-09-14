Excel, community manager y oratoria: los nuevos cursos cortos de la Facultad de Derecho de la UNT

Cuánto cuestan los cursos y cómo inscribirse

Los tres cursos tienen los mismos aranceles. Para estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el valor es de $54.000 en un pago o dos cuotas de $30.000. Para egresados, docentes y nodocentes de la FDyCS, cuesta $60.000 en un pago o dos cuotas de $34.000. En el caso del público en general y estudiantes de otras facultades, el precio es de $66.000 en un pago o dos cuotas de $37.000. Los valores corresponden a los aranceles establecidos para 2026.