Nueva variante de COVID-19: ¿cómo es el avance que observan los científicos?

Esta cepa, denominada internacionalmente Variante Bajo Monitoreo por la Organización Mundial de la Salud, desciende de Ómicron BA.3 y tuvo su origen inicial en Sudáfrica durante noviembre de 2024. Antes de ingresar al territorio nacional, registraba presencia epidemiológica en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Costa Rica y Guayana Francesa. La detección realizada por el Ministerio de Salud responde al seguimiento activo sobre mutaciones biológicas globales sin que represente un riesgo sanitario adicional. El periodista Víctor Ingrassia detalló que el microorganismo llevó casi dos años en tránsito planetario previo a su arribo rioplatense.