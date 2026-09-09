Nueva variante de COVID-19: ¿cómo es el avance que observan los científicos?

Resumen para apurados
- El Instituto Malbrán detectó en Buenos Aires los primeros tres casos de la variante BA.3.2 de COVID-19 mediante vigilancia genómica, sin reportar cuadros de gravedad.
- Descendiente de Ómicron y originada en Sudáfrica, esta cepa ya circulaba en América y el mundo. Las muestras analizadas correspondieron al período entre abril y julio.
- Los expertos afirman que no representa un riesgo sanitario mayor, aunque instan a completar esquemas de vacunación para proteger a personas con comorbilidades previas.
La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos Malbrán identificó los tres primeros contagios bonaerenses del linaje BA.3.2 de SARS-CoV-2 en Argentina mediante vigilancia genómica. El resultado surgió luego de analizar veintiuna muestras colectadas entre abril y julio de 2026, representando catorce por ciento del total estudiado en ese período. Los infectados mostraron evolución clínica favorable, aunque un paciente requirió internación debido a comorbilidades previas.
Esta cepa, denominada internacionalmente Variante Bajo Monitoreo por la Organización Mundial de la Salud, desciende de Ómicron BA.3 y tuvo su origen inicial en Sudáfrica durante noviembre de 2024. Antes de ingresar al territorio nacional, registraba presencia epidemiológica en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Costa Rica y Guayana Francesa. La detección realizada por el Ministerio de Salud responde al seguimiento activo sobre mutaciones biológicas globales sin que represente un riesgo sanitario adicional. El periodista Víctor Ingrassia detalló que el microorganismo llevó casi dos años en tránsito planetario previo a su arribo rioplatense.
Evaluación epidemiológica y gravedad clínica
Los científicos coinciden en que este linaje no evidencia mayor severidad ni genera patologías críticas respecto a mutaciones invernales previas. Al evaluar el cuadro sanitario, el infectólogo Hugo Pizzi afirmó: "El descubrimiento de una variante de COVID en Argentina hoy no es una preocupación real, como sí lo es la gripe". Por su parte, el experto Kyle B. Enfield sostuvo que "estos cambios dificultan que el sistema inmunitario reconozca el virus".
La atención médica focaliza sus esfuerzos en pacientes con comorbilidades o complicaciones clínicas de base. Respecto a la prevención, el docente Gerardo Laube aconsejó mantener medidas protectoras e indicó que "siempre puede ser más severa en personas con afecciones respiratorias previas o déficits inmunitarios". Las autoridades sanitarias instan a completar esquemas de vacunación y realizar testeos oportunos para monitorear la evolución del SARS-CoV-2.
Avances genéticos y comportamiento del sublinaje
Investigaciones de los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses resaltaron avances sobre la proteína espiga en la variante. El sublinaje BA.3.2.2 mostró crecimiento relativo mediante las trayectorias evolutivas RE.1 y RE.2 en Australia, Países Bajos, Alemania junto al Reino Unido. Curiosamente, las secuencias biológicas registraron una unión reducida al receptor ACE2 y menor ingreso a células pulmonares. Dichos datos sugieren que el escape inmunitario impulsa la propagación viral en vez de una sola capacidad infectiva directa.
Durante las primeras semanas de 2026, la proporción global rozó el veinte por ciento del total secuenciado internacionalmente. Posteriormente, entre junio y julio, la presencia registrada descendió de 15,1% a 6,45%, demostrando una trayectoria no lineal. Esta fluctuación ratifica la necesidad de sostener la vigilancia virológica activa para comprender plenamente la dinámica del coronavirus.