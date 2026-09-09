Chiche, orgullo de Crónica y “oro” al periodismo popular

Protagonista de generar polémicas con el sexo, aborto, droga, ricos y famosos (¡cómo siguió la historia de Mariana Nannis!) y los policiales con los clásicos informes con fotos y la voz inconfundible del locutor Juan Ranieri. Un estilo. Y las “ventas” de sus programas con la experiencia que le dio la gráfica: directo, frases cortas y con impacto. Generaba expectativa cuando apoyaba su dedo índice en la sien: “Memoria”, decía. Fue un adelantado en plantear el debate sobre “la nueva sexualidad femenina, las madres que tendrán hijos sin padres”, la polémica quema en vivo de una calavera de vaca para “entender mejor” el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas, las notas más exclusivas de los personajes de la actualidad hasta la reproducción en vivo de la autopsia de un extraterrestre (el caso Roswell). Muchos espectadores y sobre todo niños que vieron eso recordarán (y recuerdan) de por vida lo que les pasó aquella noche.