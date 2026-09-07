Bernardo Stamateas: “Debemos recuperar la alegría de vernos y de encontrarnos”

- Lo primero que diría es que si uno se rompe un hueso, de nada sirve que le digan, “qué lindo, adelante, vos podés, el día es lindo, pensá en positivo”. La persona debe ir al traumatólogo. Bueno, el psiquismo también se resquebraja. Entonces, afortunadamente, hoy se quebró bastante el tabú de que ir al psicólogo o al psiquiatra es “de locos”. Y eso permitió que mucha gente pueda acceder a un espacio de reflexión, donde sabe que no será juzgada, donde un profesional le dará su mirada; y esto es un gran avance. Otro gran avance es que estamos hablando muchísimo más de la salud mental. ¿Cuánto más debemos hablar? Nunca será suficiente. Hablar siempre nos cura, nos mejora y nos ayuda. El deterioro obedece a multiplicidad de factores. Por un lado, tenemos el rompimiento de los vínculos -en especial, de los familiares-. Lo segundo es la pobreza de los vínculos sociales: hay personas que solo hablan y lloran ante una inteligencia artificial, o en las redes. Se perdió un elemento constitutivo de la salud mental, que es el vínculo con el otro. Nos curamos juntos, nos curamos con el otro cuando este me mira, me escucha y me acaricia. Son los tres elementos de la intimidad afectiva. Yo puedo tener un millón de amigos en las redes y sentirme solo. Lo virtual está remplazando lentamente lo presencial. Una persona, pudiendo encontrarse con alguien para tomar mates, charlar, mirarse a los ojos, caminar por una plaza y reflexionar, prefiere hacerlo con la ‘llamita’ del WhatsApp, con un corazoncito o con un audio. Hay que respetar lo virtual, porque vino para quedarse; pero debemos sumarle lo presencial. Tenemos que recuperar la alegría de vernos y de encontrarnos.