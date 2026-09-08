Llevaban en encomiendas más de 600 kilos de hojas de coca y 2.960 paquetes de cigarrillos extranjeros

Resumen para apurados
- Gendarmería incautó el domingo en Tucumán 636 kilos de hojas de coca y 2.960 atados de cigarrillos ilegales que iban en un camión de encomiendas hacia Buenos Aires.
- El hallazgo ocurrió en la Ruta 9 mediante un escáner móvil que detectó 43 bultos sin aval aduanero dentro de un transporte de paquetería procedente de Jujuy.
- La Justicia Federal y ARCA ordenaron secuestrar la carga por infracción al Código Aduanero, reforzando los controles al contrabando en rutas del norte del país.
Más de 636 kilos de hojas de coca en estado natural y 2.960 paquetes de cigarrillos de procedencia extranjera fueron secuestrados durante un operativo realizado en Tucumán. La mercadería era trasladada en un transporte de paquetería que se dirigía hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El procedimiento se realizó el domingo por la noche, en el marco de un operativo de prevención desplegado por personal del Escuadrón 55 “Tucumán” sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1.356.
Los uniformados detuvieron la marcha de un transporte de paquetería que se desplazaba desde la provincia de Jujuy y comenzaron a verificar la carga.
Durante el procedimiento utilizaron el escáner móvil de la institución y detectaron 41 bultos que contenían hojas de coca en estado natural y otros dos bultos con cigarrillos de procedencia extranjera. La mercadería no contaba con el aval correspondiente.
Con autorización del magistrado interviniente, los funcionarios procedieron a abrir los bultos. En el interior constataron un total de 636 kilos y 500 gramos de hojas de coca en estado natural y 2.960 paquetes de cigarrillos.
Tras el procedimiento, el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Tucumán dispusieron el secuestro de la mercadería, considerada en infracción a la Ley 22.415, correspondiente al Código Aduanero.