Escondían 49 kilos de marihuana y 4 kilos de cocaína dentro de capibaras de peluche
Una mujer que viajaba desde Orán hacia Mendoza llevaba los juguetes acondicionados con ladrillos de marihuana y paquetes de cocaína. Gendarmería detectó el cargamento durante un control sobre la Ruta Nacional 38, en Catamarca.
Resumen para apurados
- Gendarmería detuvo el miércoles en Catamarca a una mujer que transportaba 54 kilos de droga hacia Mendoza ocultos dentro de peluches.
- En un control en la Ruta 38 a un micro desde Salta, los gendarmes hallaron marihuana y cocaína compactada tras notar peso excesivo y olor sospechoso en figuras de capibaras.
- La detenida quedó a disposición de la Justicia Federal por infringir la ley de drogas, mientras se investiga la ruta de distribución que conecta el norte con la región de Cuyo.
Un insólito procedimiento de Gendarmería Nacional en Catamarca permitió secuestrar casi 50 kilos de marihuana y más de 4 kilos de cocaína, que estaban ocultos dentro de capibaras de peluche. El cargamento fue descubierto durante un control vial realizado sobre la Ruta Nacional 38, a la altura de la localidad de La Merced.
El operativo se realizó en la mañana del miércoles, cuando efectivos del Escuadrón 67 “Catamarca”, con apoyo de unidades de Inteligencia de Gendarmería, controlaron un transporte de “tour de compras” que circulaba con itinerario desde Orán, Salta, hacia San Carlos, Mendoza.
Detectaron un peso excesivo en los peluches
Los gendarmes comenzaron con el control de la documentación del vehículo, los conductores y los pasajeros. Luego inspeccionaron las pertenencias y la mercadería que trasladaban.
Durante la requisa a una mujer mayor de edad, los efectivos encontraron un bulto con peluches de diferentes formas y tamaños. Al revisarlos, advirtieron anomalías en varias figuras de capibaras: tenían un peso excesivo y desproporcionado para ese tipo de juguetes.
Además, algunos de los peluches desprendían un fuerte olor que hizo sospechar a los uniformados que podían contener cannabis sativa.
Ante estos indicios, el magistrado interviniente autorizó la apertura de los juguetes. Al retirar parte del relleno, los efectivos encontraron ladrillos con una sustancia vegetal y paquetes con una sustancia blanca compacta.
Casi 54 kilos de droga dentro de los juguetes
Personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó las pruebas de campo Narcotest y confirmó que se trataba de 49 kilos y 947 gramos de marihuana y 4 kilos y 275 gramos de clorhidrato de cocaína.
En total, el procedimiento permitió secuestrar más de 54 kilos de drogas que estaban ocultos dentro de los peluches.
El Juzgado Federal N° 1 y la Fiscalía Federal N° 1 de Catamarca dispusieron el decomiso de los estupefacientes y de los demás elementos considerados de interés para la investigación.
La pasajera que transportaba los peluches quedó detenida por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes y quedó a disposición de la Justicia Federal.
Datos clave del operativo
Lugar: kilómetro 628 de la Ruta Nacional 38, La Merced, Catamarca.
Droga secuestrada: 49,947 kilos de marihuana y 4,275 kilos de cocaína.
Método de ocultamiento: capibaras de peluche.
Origen del viaje: Orán, Salta.
Destino: San Carlos, Mendoza.
Detenida: una mujer mayor de edad.
Intervinieron: Gendarmería Nacional, el Juzgado Federal N° 1 y la Fiscalía Federal N° 1 de Catamarca.