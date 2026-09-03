Escondían 49 kilos de marihuana y 4 kilos de cocaína dentro de capibaras de peluche

Un insólito procedimiento de Gendarmería Nacional en Catamarca permitió secuestrar casi 50 kilos de marihuana y más de 4 kilos de cocaína, que estaban ocultos dentro de capibaras de peluche. El cargamento fue descubierto durante un control vial realizado sobre la Ruta Nacional 38, a la altura de la localidad de La Merced.