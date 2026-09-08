Seguridad

Abandonó más de 36 kilos de cocaína ocultos en juegos de sábanas al evitar un control de Gendarmería en Salta

Ocurrió en cercanías al paso fronterizo Puerto Chalanas (Argentina) – Bermejo (Estado Plurinacional de Bolivia).

Los funcionarios inspeccionaron el bulto abandonado, envuelto de arpillera y constataron que llevaba juegos de sábana, entre los cuales hallaron ocultos 35 paquetes rectangulares con una sustancia color blanca.
Los funcionarios inspeccionaron el bulto abandonado, envuelto de arpillera y constataron que llevaba juegos de sábana, entre los cuales hallaron ocultos 35 paquetes rectangulares con una sustancia color blanca.
Hace 2 Hs

Ayer lunes 7 de septiembre, efectivos de Gendarmería del Destacamento Móvil 5 y del Escuadrón Especial “Orán” mientras realizaban tareas de apoyo a la Sección “Agua Blanca” procedieron a efectuar controles, sobre el sector denominado “Los Gomones”, a las personas que se encontraban en inmediaciones del cruce internacional.

En ese contexto, los gendarmes observaron a un hombre que provenía de la zona de las Chalanas y que transportaba mercadería. Al ver a los uniformados, el sospechoso emprendió una fuga por zona montuosa abandonando su carga.

Inmediatamente, los funcionarios inspeccionaron el bulto abandonado, envuelto de arpillera y constataron que llevaba juegos de sábana, entre los cuales hallaron ocultos 35 paquetes rectangulares con una sustancia color blanca. Al realizarle la prueba de orientación de campo arrojó positivo para cocaína con un peso de 36 kilos 425 gramos.

Intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Orán que dispuso el secuestro del estupefaciente y se realicen las actuaciones de rigor en infracción a las leyes 23.737 Estupefacientes y 22.415 “Código Aduanero”.

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