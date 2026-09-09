Un “tesoro oculto” sale a la luz en el museo de Arte Sacro

Una de las características del museo es que buena parte de ese patrimonio llegó a través de donaciones de familias tucumanas. Son objetos que durante generaciones fueron conservados en ámbitos privados y que finalmente pasaron a formar parte de una colección abierta al público. “En otras épocas, el culto muchas veces se realizaba en forma privada en las casas, además de lo que sucedía en los templos. El museo se ha hecho de mucho de su patrimonio gracias a la generosidad de los tucumanos”, explicaron.