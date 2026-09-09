Tango Hora Cero rinde tributo a la obra de Ástor Piazzolla

La proyección innovadora de la creatividad de Ástor Piazzolla en el universo del tango argentino y su expansión internacional implicaron una nueva vida al género en la segunda mitad del siglo pasado. Su obra se transformó ya en referencia clásica en todo escenario, y esta noche sonará nuevamente en el auditorio del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), donde desde las 20 se presentará Tango Hora Cero en su homenaje al compositor marplatense.
La formación integrada por la bandoneonista y directora Belén Bellini, el pianista Gustavo Michalik, el contrabajista Andrés Santarsiero y la violinista Natalia Robacio, junto a las parejas de bailarines de Camila Luna y Hernán López y Luciana y Federico Paleo, tendrá su primera visita a la provincia, en lo que se anuncia como un show de prestigio global, donde la música y la danza se fusionan en una única forma expresiva del 2x4.
La idea es que la experiencia sea completa para los amantes del género, por lo cual habrá una recepción especial para quienes quienes esperar el show desde una hora antes con un cóctel dentro del ambiente creado por el Dj Beto Germanó a partir de las 19.
“La orquesta es reconocida por su excelencia artística y por llevar el tango a todo el mundo en una combinación de la esencia del tango tradicional con la fuerza, innovación y vanguardia que caracterizaron al creador del Nuevo Tango. El espectáculo fue declarado de Interés Cultural por el Ente Tucumán Turismo”, se anuncia.
Un revolucionario
En un breve diálogo con LA GACETA Bellini anticipa que el concierto es un recorrido integral por “a vida de Piazzolla y cómo revolucionó el contexto musical con referencias al contexto social en el que se desarrolló”.
“Tocamos temas relacionados con él, aunque no todos hayan sido compuestos por él. Hay milongas que refieren a su historia, desde el Mar del Plata de sus orígenes, pasando por cuando vivió en Estados Unidos y en Buenos Aires, cuando estuvo en la orquesta de tango tradicional y cómo al empezar a estudiar música se peleaba con otros compositores porque no les gustaba cómo escribía. Fue y volvió de Francia, revolucionó el género y entonces el tango se dividió en dos, lo que influenció también en la forma de bailarlo”, agrega.
“Durante el recital vamos a ir hablando de cada una de las etapas que atravesó. Siempre decimos que los jóvenes eran los que iban a apoyarlo desde sus comienzos. Es cierto que fue muy criticado por la manera en que hacía el tango, porque no era el tradicional y cuadrado que se escuchaba entonces. Él revolucionó la música con un lenguaje que viene también de lo clásico y lo fusionó con el jazz. Llegaron a decir que lo de él no era tango. Y ahí, con su personalidad, pudo reivindicar lo que es el tango nuevo”, sostiene la música.
El nombre del grupo deviene, precisamente, de “Buenos Aires hora cero”, de Piazzolla. “Simbólicamente, es en la hora en la que él volvía de su trabajo, y se encontraba con una ciudad apagada. La gente salía de sus casas rumbo a los empleos, y en esos momentos fue cuando escuchó todos los ruidos del ambiente y creó ese tema. Así, observando como él decía la música mía, le imprimió mucho ese aroma a ciudad que caracteriza su obra. Nuestro aporte es honrar su vida y su música con sus arreglos originales”, concluye.