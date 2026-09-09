Tango Hora Cero rinde tributo a la obra de Ástor Piazzolla

“Durante el recital vamos a ir hablando de cada una de las etapas que atravesó. Siempre decimos que los jóvenes eran los que iban a apoyarlo desde sus comienzos. Es cierto que fue muy criticado por la manera en que hacía el tango, porque no era el tradicional y cuadrado que se escuchaba entonces. Él revolucionó la música con un lenguaje que viene también de lo clásico y lo fusionó con el jazz. Llegaron a decir que lo de él no era tango. Y ahí, con su personalidad, pudo reivindicar lo que es el tango nuevo”, sostiene la música.