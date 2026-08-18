Con un homenaje a Astor Piazzolla, "Tango Hora Cero" llega por primera vez a Tucumán

Resumen para apurados
- El espectáculo "Tango Hora Cero" se presentará por primera vez el 9 de septiembre en el Centro Cultural Virla de Tucumán para homenajear al compositor Astor Piazzolla.
- La obra reúne a una orquesta en vivo de cuatro instrumentos y bailarines internacionales para recrear el legado e impronta innovadora del emblemático músico argentino.
- Declarado de Interés Cultural por el Ente local, el evento busca acercar un clásico nacional a nuevas audiencias e incluye beneficios como 2x1 para jubilados.
Tucumán se prepara para recibir por primera vez a Tango Hora Cero, un espectáculo de jerarquía internacional que propone un recorrido por la obra y el legado de Astor Piazzolla, una de las figuras fundamentales en la transformación y proyección mundial del tango argentino.
La presentación será el miércoles 9 de septiembre, a las 20, en el Centro Cultural Virla, ubicado en 25 de Mayo 265, con una puesta que combinará música y danza para rendir homenaje al universo creativo del reconocido compositor y bandoneonista.
La propuesta cuenta con una orquesta en vivo integrada por piano, violín, contrabajo y bandoneón, además de la participación de destacados bailarines de trayectoria internacional. El espectáculo busca recuperar la esencia del tango y, al mismo tiempo, reflejar la impronta innovadora que caracterizó la obra de Piazzolla.
A través de la música y el movimiento, Tango Hora Cero recorrerá distintas facetas de la producción del músico argentino, cuya obra marcó un antes y un después en la historia del género y contribuyó a llevar el tango a escenarios de todo el mundo.
La llegada del espectáculo a la provincia fue destacada por el Ente Cultural de Tucumán, que declaró a la propuesta de Interés Cultural, en reconocimiento a una iniciativa que pone en valor una de las expresiones artísticas más representativas de la identidad argentina.
Entradas y promoción
Las entradas ya se encuentran disponibles en la boletería del Centro Cultural Virla, en 25 de Mayo 265. Además, se ofrece una promoción 2×1 exclusiva para jubilados y pensionados.