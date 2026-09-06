Conceptos equívocos en torno a la discusión industrial

Además, cifras ya mencionadas en otra ocasión, en 2025 las importaciones representaron un quince por ciento del PIB, y las de bienes de consumo el quince por ciento de ellas. Por lo tanto, las de bienes de consumo fueron el 2,25 por ciento del PIB. Como el consumo representó un 85 por ciento del PIB lo importado llegó al 2,6 por ciento del consumo total. Eso es, la inmensa mayoría del consumo local es de bienes argentinos, no foráneos. Por su parte, las importaciones de bienes de capital, insumos de la producción y piezas y accesorios fueron 61 por ciento de las importaciones, es decir 9,15 por ciento del PIB. Ya que la formación bruta de capital fue 20 por ciento, esas importaciones representaron casi el 46 por ciento de las inversiones. Sin importaciones no habría industria.