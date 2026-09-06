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Newell’s rescató un empate agónico frente a Rosario Central en el clásico

Cóccaro marcó en tiempo de descuento y el VAR convalidó el 1-1 en el Gigante de Arroyito.

AGÓNICO. Matías Cóccaro celebra el gol que le dio a Newell’s el 1-1 sobre el final ante Rosario Central, luego de la revisión del VAR.
AGÓNICO. Matías Cóccaro celebra el gol que le dio a Newell’s el 1-1 sobre el final ante Rosario Central, luego de la revisión del VAR.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Newell’s empató 1-1 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito por la fecha 8 del Clausura, gracias a un gol agónico de Cóccaro convalidado por el VAR.
  • Central dominó y abrió el marcador con un gol de Gastón Ávila, pero la Lepra reaccionó con cambios ofensivos y cortó una racha adversa en el clásico de la ciudad.
  • La igualdad frena el avance de Central en la pelea del torneo y revitaliza el ánimo de Newell’s de cara a la segunda mitad del certamen tras salvar un punto clave.
Resumen generado con IA

Rosario Central y Newell’s igualaron 1-1 en el Gigante de Arroyito por la octava fecha del Torneo Clausura, en un clásico que tuvo un desenlace cargado de tensión. El “Canalla” estuvo en ventaja durante buena parte del partido, pero la “Lepra” encontró el empate en tiempo de descuento gracias a Matías Cóccaro, en una jugada que primero fue anulada por posición adelantada y luego convalidada tras la intervención del VAR.

El encuentro comenzó con mucha fricción y varias interrupciones. Rosario Central logró generar peligro principalmente a través de la pelota parada y encontró la apertura del marcador sobre el cierre del primer tiempo. Después de un córner ejecutado por Jaminton Campaz y una serie de rebotes en el área, Gastón Ávila sacó un potente zurdazo que se metió en el ángulo para establecer el 1-0.

En el complemento, Newell’s intentó adelantar líneas y su entrenador, Frank Kudelka, buscó variantes desde el banco para modificar el desarrollo. Central, por su parte, trató de administrar la ventaja y sostener el resultado con cambios defensivos y mayor presencia en la mitad de la cancha.

Cuando parecía que el conjunto dirigido por Jorge Almirón se quedaba con los tres puntos, llegó la igualdad. A los 47 minutos del segundo tiempo, Matías Cóccaro aprovechó una pelota suelta en el área y convirtió, aunque el asistente marcó fuera de juego. La acción fue revisada por el VAR y, después de varios minutos, el árbitro Yael Falcón Pérez decidió convalidar el tanto al determinar que el delantero estaba habilitado.

El gol modificó por completo el cierre del partido. Newell’s celebró un empate que le permitió cortar una racha adversa en el clásico, mientras que Central terminó con sabor amargo después de haber estado muy cerca de quedarse con la victoria.

La jornada también tuvo un momento especial en el minuto 10, cuando el estadio homenajeó a Lionel Messi tras el anuncio de su retiro de la selección argentina. Los hinchas de Central acompañaron con aplausos y cánticos para Ángel Di María, mientras que Newell’s utilizó una camiseta especial en reconocimiento al futbolista surgido de sus divisiones inferiores.

Así, el clásico rosarino terminó repartiendo puntos después de un partido intenso, con pocas diferencias en el juego y una definición que mantuvo la incertidumbre hasta el final. Central dejó escapar una ventaja que parecía definitiva, mientras que Newell’s rescató un empate agónico en Arroyito.

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