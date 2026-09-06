Newell’s rescató un empate agónico frente a Rosario Central en el clásico

Rosario Central y Newell’s igualaron 1-1 en el Gigante de Arroyito por la octava fecha del Torneo Clausura, en un clásico que tuvo un desenlace cargado de tensión. El “Canalla” estuvo en ventaja durante buena parte del partido, pero la “Lepra” encontró el empate en tiempo de descuento gracias a Matías Cóccaro, en una jugada que primero fue anulada por posición adelantada y luego convalidada tras la intervención del VAR.