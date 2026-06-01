Comienza el Súper 4: cuatro equipos van por el primer título de la temporada en el básquet tucumano

La temporada del básquet tucumano tendrá este martes una de sus primeras grandes definiciones. Organizado por la Federación de Básquetbol de la Provincia de Tucumán, se pondrá en marcha el Súper 4 de la categoría Mayores, un certamen que reunirá a los cuatro mejores equipos de la primera rueda y que otorgará el primer título importante del año.