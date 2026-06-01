Comienza el Súper 4: cuatro equipos van por el primer título de la temporada en el básquet tucumano
Talleres, Belgrano, Huracán BB y Tucumán BB se enfrentarán este martes en las semifinales del certamen organizado por la Federación Tucumana. Los ganadores avanzarán a la final en busca de la corona de la categoría Mayores.
Resumen para apurados
- Este martes comienza el Súper 4 de básquet en Tucumán, donde Talleres, Belgrano, Huracán y Tucumán BB compiten en el estadio Independiente por el primer título de la temporada.
- El torneo de la Federación local reúne a los cuatro mejores de la fase regular en semifinales a partido único; los ganadores jugarán la final por el primer título del año.
- Esta definición abre una semana clave para el básquetbol tucumano, perfilando a los candidatos al título y marcando el rumbo competitivo para el resto de la temporada local.
La temporada del básquet tucumano tendrá este martes una de sus primeras grandes definiciones. Organizado por la Federación de Básquetbol de la Provincia de Tucumán, se pondrá en marcha el Súper 4 de la categoría Mayores, un certamen que reunirá a los cuatro mejores equipos de la primera rueda y que otorgará el primer título importante del año.
La acción se desarrollará en el estadio de Independiente, ubicado en Lavalle 560, y contará con dos semifinales que prometen emociones fuertes. A las 20.15, Talleres se medirá con Belgrano Cultural y Deportivo, mientras que desde las 22 será el turno de Huracán BB frente a Tucumán BB.
El formato del torneo no deja margen para el error. Los equipos que finalizaron entre los cuatro primeros puestos de la fase regular lograron la clasificación a esta instancia especial, que se disputará a partido único y bajo el sistema de eliminación directa.
De acuerdo con el reglamento, el primero de la fase regular se enfrenta al cuarto, mientras que el segundo se cruza con el tercero. Los vencedores avanzarán a la gran final, donde se definirá al campeón del Súper 4. Quienes pierdan sus respectivos encuentros quedarán automáticamente eliminados.
La expectativa es alta porque los cuatro equipos llegan respaldados por una buena campaña y con argumentos para pelear por el título. Talleres intentará confirmar el nivel mostrado durante la primera parte de la temporada, mientras que Belgrano buscará dar el golpe y meterse en la definición. Del otro lado, Huracán BB y Tucumán BB protagonizarán una semifinal que promete ser tan pareja como atractiva.
La organización informó que la entrada general tendrá un valor de $5.000, mientras que los niños de hasta 12 años podrán ingresar sin cargo.
Con cuatro candidatos, dos semifinales y un trofeo en juego, el Súper 4 abrirá una semana clave para el básquet tucumano. Será una noche de definiciones, donde cada posesión contará y donde sólo dos equipos podrán mantener vivo el sueño de quedarse con el primer gran festejo de la temporada.