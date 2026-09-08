Máximo Zeitune dio la sorpresa en Italia, trepó al mejor ranking de su carrera y ahora enfrentará a un ex top 50

A sus 20 años, Máximo Zeitune dio el salto más importante de su carrera hasta el momento. En la primera ronda del Challenger 125 de Génova, el tenista tucumano derrotó por 6-2, 4-6 y 7-6 (1) al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza, quien pese a estar hoy 285° del ranking ATP, supo ser 175° del mundo y tiene tres títulos Challenger en su palmarés.