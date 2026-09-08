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Máximo Zeitune dio la sorpresa en Italia, trepó al mejor ranking de su carrera y ahora enfrentará a un ex top 50

En su primera experiencia en el cuadro principal de un Challenger 125, el tenista tucumano logró una victoria memorable luego de más de tres horas de partido. Su actuación en Génova lo hace escalar hasta el puesto 565° en el escalafón en vivo y mañana irá por otro gran desafío.

AVANZA. Máximo Zeitune se metió en la segunda ronda del Challenger 125 de Génova, y enfrentará a un ex top 40.
AVANZA. Máximo Zeitune se metió en la segunda ronda del Challenger 125 de Génova, y enfrentará a un ex top 40. @aonopenchallenger
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En Italia, el tenista argentino Máximo Zeitune venció al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza en la primera ronda del Challenger 125 de Génova para avanzar a octavos de final.
  • Tras superar la fase previa y debutar en un cuadro principal de esta categoría, el joven de 20 años se impuso en más de tres horas de juego por 6-2, 4-6 y 7-6 (1).
  • La victoria le permite trepar al puesto 565° del ranking ATP en vivo y medirse en la siguiente ronda ante el español Pedro Martínez, quien llegó a ser 36° del mundo.
Resumen generado con IA

A sus 20 años, Máximo Zeitune dio el salto más importante de su carrera hasta el momento. En la primera ronda del Challenger 125 de Génova, el tenista tucumano derrotó por 6-2, 4-6 y 7-6 (1) al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza, quien pese a estar hoy 285° del ranking ATP, supo ser 175° del mundo y tiene tres títulos Challenger en su palmarés.

El partido duró más de tres horas sobre el polvo de ladrillo italiano. Zeitune dominó el set inicial con solvencia (6-2), cedió el segundo (4-6) y se sobrepuso en una tercera manga cerrada. En el tie-break decisivo, con el desgaste físico a cuestas, lo cerró 7-1 para sellar el boleto a octavos de final.

Salto en el ranking y primera vez en un Challenger 125

El camino del tucumano en Génova comenzó en la fase previa, donde superó al italiano Giuseppe La Vela (475°) por 6-4, 6-7 y 6-3, para acceder por primera vez al cuadro principal de un torneo Challenger categoría 125.

Instalado actualmente en el casillero 642° de la ATP, el triunfo de hoy le permite a "Machi" romper la barrera del Top 600 y trepar hasta las el puesto 565° del ranking en vivo, con la chance de seguir subiendo si prolonga su racha en suelo europeo.

El desafío más grande de su carrera

En octavos de final, Zeitune chocará ante el español Pedro Martínez. El valenciano, séptimo preclasificado, ocupa hoy el 148° escalón del circuito, pero llegó a ser el número 36 del mundo y cuenta con un título y dos finales a nivel ATP, además de ocho consagraciones en Challengers.

Temas ItaliaMáximo Zeitune
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