Máximo Zeitune dio batalla, pero se despidió del Challenger de Tucumán en singles
El joven de nuestra provincia cayó en tres sets ante el peruano Arklon Huertas del Pino tras más de dos horas de juego. Sin embargo, tendrá revancha rápida este jueves en dobles. El repaso de una jornada intensa y los partidos destacados para el jueves.
Resumen para apurados
- El tenista tucumano Máximo Zeitune quedó eliminado del Challenger de Tucumán en singles tras perder este miércoles ante el peruano Arklon Huertas del Pino en tres sets.
- Tras ganar el primer set por 7-6, el desgaste físico afectó al local, quien cayó por 6-4 y 7-5 en más de dos horas de juego en el Tucumán Lawn Tennis Club.
- Zeitune buscará revancha este jueves en los cuartos de final de dobles junto a Luciano Ambrogi, mientras el torneo define a sus favoritos para acceder a las instancias finales.
Una jornada a puro tenis y cargada de emociones intensas se vivió ayer en las canchas del Tucumán Lawn Tennis Club, dejando un saldo agridulce para las aspiraciones locales en el Challenger de Tucumán. La gran expectativa del día estaba concentrada en la presentación de Máximo Zeitune. El joven de nuestra provincia brindó una muestra de carácter y entrega absoluta en un extenuante partido de tres mangas, aunque finalmente la victoria terminó decantándose del lado de su rival. Sin embargo, el deporte blanco siempre otorga revanchas veloces, y el jugador de la provincia tendrá la oportunidad de redimirse mañana mismo en los cuartos de final del cuadro de dobles.
El cruce de Zeitune ante el sólido peruano Arklon Huertas del Pino se transformó, desde el primer game, en una maratón táctica y física. Alentado por el público, el tucumano comenzó sumamente enfocado, plantándose con autoridad desde el fondo de la cancha y rompiendo el ritmo de su oponente con tiros profundos. Esa agresividad le permitió prevalecer en un primer set sumamente equilibrado, que terminó adjudicándose por 7-6 tras un tie-break impecable en el que se impuso por un contundente 7-1.
A pesar del impacto anímico positivo, el esfuerzo invertido comenzó a pasar factura en los parciales siguientes. Huertas del Pino ajustó sus devoluciones, minimizó los errores no forzados y empezó a mover al tucumano a lo largo de la línea de base. Subiendo el nivel en los momentos de mayor tensión, el visitante logró emparejar las acciones llevándose el segundo set por 6-4 y terminó sellando la historia en un agónico y cambiante tercer capítulo por 7-5, despidiendo a Zeitune del cuadro individual tras más de dos horas de juego.
Por fuera del tropiezo del anfitrión, la actividad de ayer ofreció un abanico de resultados contundentes. Entre lo más destacado, Nicolás Kicker ratificó su buen momento al vencer sin atenuantes a Tomás Martínez con parciales de 6-0 y 6-4, mientras que Andrea Collarini superó a Julián Cundom por 6-4 y 6-2. Por su parte, Hernán Casanova expuso toda su jerarquía sobre la superficie para descargar un sólido tenis y derrotar a Samuel Heredia por 6-2 y 6-3. Asimismo, Lorenzo Joaquín Rodríguez debió batallar al extremo para doblegar al chileno Nicolás Villalón por 6-2, 6-7 (5) y 6-3, en otro de los cotejos más vibrantes de la tarde.
La lista de ganadores del día se completó con la victoria de Thiago Cigarrán sobre el brasileño Wilson Leite por 6-4 y 6-3. En tanto, Christian Zárate impuso condiciones frente a Juan Bautista Torres venciéndolo por 6-1 y 7-6 (3); el colombiano Johan Alexander Rodríguez concretó una notable remontada ante Juan Manuel La Serna por 3-6, 6-0 y 7-5; y por último, el dominicano Nick Hardt superó a Bruno Fernández con un marcador de 7-5 y 6-2.
La revancha en dobles
El camino en el certamen no ha terminado para el representante de nuestra provincia. Mañana, jueves 11 de junio, Máximo Zeitune volverá a saltar a la cancha central para disputar los cuartos de final en el cuadro de dobles. Acompañado por Luciano Emanuel Ambrogi, el joven jugará en el cuarto turno de la cancha central (alrededor de las 17). La dupla buscará la clasificación a las semifinales frente al binomio integrado por Ignacio Monzón y Nicolás Villalón.
La cartelera de hoy se pondrá en marcha a las 11, teniendo a los duelos entre Santiago Rodríguez Taverna ante Luciano Ambrogi y Nicolás Kicker frente a Nick Hardt como los más destacados de la jornada.