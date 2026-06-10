Máximo Zeitune dio batalla, pero se despidió del Challenger de Tucumán en singles

Una jornada a puro tenis y cargada de emociones intensas se vivió ayer en las canchas del Tucumán Lawn Tennis Club, dejando un saldo agridulce para las aspiraciones locales en el Challenger de Tucumán. La gran expectativa del día estaba concentrada en la presentación de Máximo Zeitune. El joven de nuestra provincia brindó una muestra de carácter y entrega absoluta en un extenuante partido de tres mangas, aunque finalmente la victoria terminó decantándose del lado de su rival. Sin embargo, el deporte blanco siempre otorga revanchas veloces, y el jugador de la provincia tendrá la oportunidad de redimirse mañana mismo en los cuartos de final del cuadro de dobles.