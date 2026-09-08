Vacantes judiciales

El CAM evaluó en Concepción a ocho postulantes para una vocalía de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común

Luego de siete años el Consejo se constituyó en esa ciudad del sur para llevar adelante una sesión.

Los miembros del CAM en Concepción.
Los miembros del CAM en Concepción.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Consejo Asesor de la Magistratura evaluó en Concepción a ocho postulantes para cubrir una vocalía en la Cámara Civil y Comercial Común.
  • La sesión marcó el regreso del organismo a dicha ciudad del sur tucumano luego de siete años de no constituirse formalmente allí.
  • La designación permitirá cubrir vacantes judiciales clave y busca agilizar la resolución de causas en los tribunales del sur provincial.
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