El CAM evaluó en Concepción a ocho postulantes para una vocalía de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común

Resumen para apurados
- El Consejo Asesor de la Magistratura evaluó en Concepción a ocho postulantes para cubrir una vocalía en la Cámara Civil y Comercial Común.
- La sesión marcó el regreso del organismo a dicha ciudad del sur tucumano luego de siete años de no constituirse formalmente allí.
- La designación permitirá cubrir vacantes judiciales clave y busca agilizar la resolución de causas en los tribunales del sur provincial.
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