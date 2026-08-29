La campaña de maíz 2026-27 mantendría el área sembrada

De acuerdo con el informe desarrollado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la campaña de maíz 2026-27 conservaría las 8,4 millones de hectáreas del ciclo anterior e igualaría el registro de 2023-24, lo que refleja un escenario atravesado por mejores perspectivas hídricas y precios más firmes. Aunque está condicionado por los costos y la necesidad de realizar una elevada inversión inicial.