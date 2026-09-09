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Las tareas en el Acueducto El Cadillal podrían reducir la presión de agua en distintos sectores de la Capital

La Sociedad Aguas del Tucumán realizará mañana tareas de mantenimiento sobre la traza del acueducto.

Las tareas en el Acueducto El Cadillal podrían reducir la presión de agua en distintos sectores de la Capital
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La SAT informó que mañana bajará la presión de agua en San Miguel de Tucumán debido a tareas de mantenimiento programadas sobre la traza del Acueducto El Cadillal.
  • El operativo consiste en cambiar cuatro válvulas de aire. Mientras duren las tareas, los hospitales y sanatorios recibirán provisión de agua mediante camiones cisterna.
  • Las obras buscan optimizar la infraestructura de la Planta Potabilizadora Muñecas y garantizar un servicio de agua potable más eficiente y seguro a largo plazo en la capital.
Resumen generado con IA

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) informó que mañana se llevarán adelante trabajos programados sobre la traza del Acueducto El Cadillal, una intervención que podría afectar la presión del servicio de agua potable en distintos sectores de San Miguel de Tucumán.

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Según detalló la empresa, las tareas consistirán en el recambio de cuatro válvulas de aire ubicadas a lo largo del acueducto. La intervención forma parte del programa de mantenimiento que busca optimizar el funcionamiento de la infraestructura y fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable.

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Una disminución de la presión

Como consecuencia de los trabajos, podría registrarse una disminución de la presión en el centro y microcentro de la Capital, además de sectores de las zonas sur, oeste y este de la ciudad.

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En tanto, la empresa anticipó que también habrá una reducción del caudal en los barrios El Gráfico II, Las Moritas, Granja Finca Esperanza y Las Cañitas.

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Desde SAT señalaron que los principales hospitales y sanatorios de la ciudad tendrán garantizado el abastecimiento de agua mediante camiones cisterna durante el desarrollo de las tareas.

Mejorar las condiciones operativas

Los trabajos se encuentran incluidos en el programa de recambio de válvulas que la empresa ejecuta en el sistema vinculado a la Planta Potabilizadora Muñecas, con el objetivo de mejorar las condiciones operativas y avanzar hacia una prestación más eficiente del servicio.

Ante las posibles molestias ocasionadas por la intervención, desde la empresa solicitaron comprensión a los usuarios mientras se desarrollen las tareas.

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