Una empresa farmacéutica internacional busca profesionales en el NOA: cómo postularse

Resumen para apurados
- La farmacéutica Roche abrió una búsqueda laboral en Tucumán y Salta para contratar a un profesional de la salud como Ecosystem Medical Manager.
- La postulación es online vía LinkedIn y exige título universitario en Medicina, Farmacia o afines, además de experiencia previa en la industria farmacéutica.
- La incorporación reforzará los proyectos científicos de la multinacional en el NOA y potenciará la articulación técnica con el sistema sanitario regional.
Una multinacional farmacéutica abrió una búsqueda laboral para profesionales de la salud que puedan trabajar desde Tucumán o Salta. Se trata de Roche, que busca cubrir un puesto de jornada completa vinculado con el trabajo médico-científico y la relación con distintos actores del sistema sanitario.
La vacante aparece publicada como Ecosystem Medical Manager y está orientada a personas con formación universitaria en áreas como Medicina, Farmacia, Ciencias de la Vida o carreras afines.
Qué hace la persona que ocupe el puesto
Entre las principales tareas está mantener contacto con médicos, instituciones de salud, financiadores y otros actores del sistema, además de brindar información médica y científica sobre tratamientos y productos de la compañía.
También implica participar en actividades de educación médica, presentaciones, talleres y espacios de intercambio con profesionales.
Otro punto importante del puesto es acompañar proyectos de investigación y trabajar con información clínica y científica para detectar necesidades, oportunidades y problemas dentro del sistema de salud.
Qué requisitos pide la empresa
Roche busca perfiles con título universitario en Medicina, Farmacia, Ciencias de la Vida o disciplinas relacionadas.
La experiencia previa en la industria farmacéutica también aparece entre los puntos relevantes de la búsqueda, especialmente en posiciones vinculadas con asuntos médicos, investigación, contacto con profesionales o funciones similares.
Además, se valora la capacidad de explicar información técnica de manera clara y adaptarla a distintos públicos.
El puesto puede tener base en Tucumán
Uno de los datos más importantes de la convocatoria es que la persona seleccionada debe estar radicada en Tucumán o Salta.
Desde alguna de esas dos provincias deberá trabajar con distintos actores del sistema sanitario de la región y acompañar los proyectos de la compañía en el territorio.
Por eso, además del perfil académico y técnico, la búsqueda apunta a personas con capacidad para generar vínculos y desenvolverse en entornos donde intervienen médicos, instituciones y otros referentes del sector.
Cómo postularse
La vacante está publicada bajo el nombre “Ecosystem Medical Manager (Tucumán o Salta)” y la inscripción se realiza de manera online a través de LinkedIn.
Para postularse, hay que ingresar a la publicación de Roche, revisar los requisitos y completar la solicitud con el CV actualizado.
La búsqueda sigue activa y no tiene una fecha de cierre informada. Por eso, quienes cumplan con el perfil pueden postularse de manera online mientras la vacante permanezca disponible.