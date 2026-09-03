Sovos abrió dos pasantías en Tucumán: qué carreras buscan y cómo postularse

Sovos, la empresa de tecnología especializada en soluciones de cumplimiento fiscal y software para compañías, tiene dos pasantías abiertas en San Miguel de Tucumán para estudiantes que quieran sumar experiencia en el sector tecnológico. Las búsquedas corresponden a QA Intern y Development Intern y están orientadas principalmente a alumnos de Sistemas, Computación, Ingeniería y carreras afines.