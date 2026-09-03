Sovos abrió dos pasantías en Tucumán: qué carreras buscan y cómo postularse

Resumen para apurados
- La empresa tecnológica Sovos abrió dos pasantías de software en Tucumán para sumar a estudiantes de carreras afines que buscan iniciar su desarrollo laboral en el sector.
- Las vacantes en QA y desarrollo apuntan a alumnos de UNT, UTN y Unsta con inglés avanzado, quienes pueden postularse vía LinkedIn para formarse en entornos ágiles.
- Esta iniciativa potencia la inserción laboral juvenil en la industria tecnológica local, ofreciendo capacitación práctica y mentorías para futuros profesionales del área.
Sovos, la empresa de tecnología especializada en soluciones de cumplimiento fiscal y software para compañías, tiene dos pasantías abiertas en San Miguel de Tucumán para estudiantes que quieran sumar experiencia en el sector tecnológico. Las búsquedas corresponden a QA Intern y Development Intern y están orientadas principalmente a alumnos de Sistemas, Computación, Ingeniería y carreras afines.
Ambas propuestas forman parte del programa de pasantías de la compañía y permiten incorporarse a equipos que trabajan con productos y herramientas de software. Además de los conocimientos académicos, Sovos busca perfiles con capacidad analítica, iniciativa, creatividad y manejo avanzado de inglés.
Qué pasantías tiene abiertas Sovos en Tucumán
La primera búsqueda es para QA Intern, una posición vinculada con el control de calidad de software.Entre las tareas aparecen:
- la ejecución y creación de casos de prueba,
- el armado de escenarios de test,
- el trabajo con distintos tipos de pruebas: como integración, regresión y automatización.
Quien ingrese también podrá conocer cómo funciona el ciclo de desarrollo de los productos y trabajar junto con otros integrantes del equipo.
La segunda vacante es para Development Intern, enfocada directamente en desarrollo. En este caso, la propuesta incluye trabajar con herramientas modernas para crear aplicaciones web dentro de un entorno ágil.
También permite sumar experiencia con recursos como Jira, Zephyr, Webservices, APIs, Linux y Windows, además de participar en la implementación de requerimientos junto con otros desarrolladores.
Qué carreras pueden postularse
Para QA Intern, Sovos busca estudiantes de Ciencias de la Computación, Sistemas de Información, Ingeniería en Computación o áreas técnicas relacionadas. La convocatoria menciona específicamente a estudiantes avanzados de la Facet, Unsta y UTN.
Development Intern también está orientada a estudiantes universitarios de Ciencias de la Computación, Ingeniería en Computación o carreras técnicas afines. En esta búsqueda aparecen como referencia la UTN, UNT y Unsta.
Qué requisitos piden
En las dos posiciones, uno de los puntos que se repite es el inglés avanzado.
También se buscan estudiantes con pensamiento analítico, capacidad para resolver problemas, creatividad, iniciativa y facilidad para trabajar con grupos diversos.
No todos los conocimientos técnicos se presentan como requisitos previos: parte de la propuesta consiste justamente en aprender herramientas y procesos mientras se participa de situaciones reales de trabajo.
Qué ofrece la experiencia
Las dos convocatorias plantean la posibilidad de ganar experiencia dentro de una compañía de software y participar en actividades habituales de sus equipos.
Sovos también señala que los pasantes participan de sesiones semanales de desarrollo profesional coordinadas por líderes y por el área de Recursos Humanos. En el caso de Development Intern, la empresa identifica la propuesta como parte de su programa Rising Stars Internship.
Cómo postularse
Las dos búsquedas están publicadas en LinkedIn Jobs y actualmente muestran la opción para iniciar la solicitud.
Para encontrarlas, hay que buscar “Sovos Latinoamérica” (linkedin.com/jobs/view/qa-intern-at-sovos-latinoamérica) junto con “San Miguel de Tucumán” y elegir las vacantes QA Intern o Development Intern.