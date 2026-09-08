"Me entristece muchísimo": la sorpresa de Alexis Mac Allister al enterarse de que Liverpool no le renovará el contrato

“Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo cual me entristece muchísimo”, confesó el campeón del mundo. La noticia contrastó de lleno con las recientes extensiones que la institución acordó con Dominik Szoboszlai y Ryan Gravenberch: “Me alegra mucho por ellos porque se lo merecen, pero al mismo tiempo me entristece un poco no haber conseguido el mío”. En esa línea, Mac Allister blanqueó que durante el receso estival contó con opciones concretas para cambiar de aire, aunque optó por permanecer en Inglaterra: “Tuve la posibilidad de irme este verano, pero decidí quedarme porque creo que estoy en el club adecuado. Me encanta este club, la ciudad y sus hinchas; es un lugar muy especial”.