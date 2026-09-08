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"Me entristece muchísimo": la sorpresa de Alexis Mac Allister al enterarse de que Liverpool no le renovará el contrato

En la previa del debut por Champions League frente al Atlético de Madrid, el mediocampista argentino reveló que el club le comunicó a su representante que no extenderá su vínculo. Pese a haber tenido ofertas para emigrar en el último mercado, ratificó su compromiso absoluto con los "Reds".

Me entristece muchísimo: la sorpresa de Alexis Mac Allister al enterarse de que Liverpool no le renovará el contrato
Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • En Anfield, Alexis Mac Allister reveló que Liverpool no le renovará su contrato antes del debut de Champions League, ya que el club informó a su agente que no extenderá el vínculo.
  • Pese a tener contrato hasta 2028 y rechazar ofertas este verano, el volante lamentó la decisión dirigencial tras las recientes renovaciones de Szoboszlai y Gravenberch en el club.
  • El mediocampista ratificó su compromiso al 100% y confía en que su rendimiento en la temporada haga cambiar de postura a la dirigencia de cara a su continuidad futura.
Resumen generado con IA

En la antesala del estreno continental frente al Atlético de Madrid por la UEFA Champions League, Alexis Mac Allister sacudió la sala de prensa de Anfield al revelar que su futuro en Liverpool ingresó en un terreno de incertidumbre. Aunque su contrato vigente expira recién a mediados de 2028, el volante de la selección argentina manifestó abiertamente su dolor tras confirmarse que la dirigencia no tiene intenciones de ofrecerle una ampliación de su vínculo, determinación que le fue transmitida formalmente a través de su agente.

“Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo cual me entristece muchísimo”, confesó el campeón del mundo. La noticia contrastó de lleno con las recientes extensiones que la institución acordó con Dominik Szoboszlai y Ryan Gravenberch: “Me alegra mucho por ellos porque se lo merecen, pero al mismo tiempo me entristece un poco no haber conseguido el mío”. En esa línea, Mac Allister blanqueó que durante el receso estival contó con opciones concretas para cambiar de aire, aunque optó por permanecer en Inglaterra: “Tuve la posibilidad de irme este verano, pero decidí quedarme porque creo que estoy en el club adecuado. Me encanta este club, la ciudad y sus hinchas; es un lugar muy especial”.

Pese al desencanto por la postura institucional, el mediocampista llevó tranquilidad a los simpatizantes y remarcó que su rendimiento no se verá condicionado por la falta de acuerdo contractual. “Los aficionados no tienen por qué preocuparse, porque daré el 100% hasta el último día que esté aquí. Ganamos una Premier League juntos, pasamos momentos difíciles y siempre doy lo mejor de mí. Tal vez dependa de mi rendimiento de esta temporada; espero que cambien de opinión”, concluyó el futbolista, enfocado en el trascendental cruce de este miércoles ante el conjunto de Diego Simeone.

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