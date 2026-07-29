Una falla tecnológica obligó a American Airlines a suspender temporalmente todos sus vuelos en EEUU

Una falla tecnológica obligó a la línea aerocomercial American Airlines a suspender temporalmente todos sus vuelos en Estados Unidos (EEUU), luego de detectar un inconveniente en sus sistemas internos que afectaba la conectividad de sus operaciones. La interrupción, que coincidió con fuertes tormentas en el noreste del país, provocó demoras y cancelaciones en numerosos aeropuertos.