Una falla tecnológica obligó a American Airlines a suspender temporalmente todos sus vuelos en EEUU
La aerolínea aplicó una "parada en tierra" de unos 30 minutos por un problema en sus sistemas internos. La interrupción, sumada a las tormentas en el noreste del país, provocó más de 2.500 demoras y cancelaciones.
Resumen para apurados
- American Airlines suspendió temporalmente todos sus vuelos en EE.UU. este martes por una falla tecnológica interna que afectó la conectividad de sus sistemas operacionales.
- La aerolínea ordenó una parada en tierra de 30 minutos. El fallo informático se combinó con fuertes tormentas en el noreste del país, agravando las complicaciones.
- El incidente dejó más de 2.500 vuelos demorados o cancelados en nodos clave como Nueva York, evidenciando el fuerte impacto operativo de estas fallas en la aviación.
Una falla tecnológica obligó a la línea aerocomercial American Airlines a suspender temporalmente todos sus vuelos en Estados Unidos (EEUU), luego de detectar un inconveniente en sus sistemas internos que afectaba la conectividad de sus operaciones. La interrupción, que coincidió con fuertes tormentas en el noreste del país, provocó demoras y cancelaciones en numerosos aeropuertos.
Según informó la cadena CNN, el incidente comenzó alrededor de las 18.30 de este martes, cuando la compañía solicitó una "parada en tierra" para toda su flota debido al problema tecnológico.
"Implementamos una parada temporal en tierra mientras nuestros equipos trabajaban para resolver el problema. Nos disculpamos con nuestros clientes por las molestias", señaló American Airlines en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.
La suspensión se extendió durante aproximadamente 30 minutos, tras lo cual la aerolínea comenzó a restablecer de manera gradual sus operaciones.
De acuerdo con la plataforma especializada FlightAware, el episodio impactó en más de 2.500 vuelos, entre demoras y cancelaciones registradas en distintos puntos de Estados Unidos.
Los aeropuertos de Nueva York y el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey, estuvieron entre los más afectados, con una importante concentración de retrasos y vuelos cancelados.
El panorama se vio además complicado por las tormentas eléctricas que afectaban el noreste del país, situación que también generó inconvenientes operativos en los aeropuertos de Washington D.C. y Baltimore, consignó el diario "Ámbito".