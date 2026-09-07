Indonesia cancela 467 vuelos por una erupción volcánica

Nuevas erupciones

El organismo precisó además que se registraron dos nuevas erupciones del volcán, situado en el estrecho de Sonda, entre las islas de Java y Sumatra. Las cenizas, peligrosas para los motores de los aviones, se dispersaron por el espacio aéreo de varios aeropuertos y alcanzaron la ciudad de Bandar Lampung, en el extremo sur de Sumatra, cubriendo vehículos estacionados y los bordes de las carreteras.