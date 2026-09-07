Endor Rye cambia de jinete y va por la gloria en el “Batalla”

Con el cambio de monta ya definido, el ejemplar tucumano comienza a prepararse para una de las carreras más importantes de su campaña. El desafío será mayúsculo, pero Endor Rye tendrá una carta importante a su favor: un jockey que conoce perfectamente sus virtudes y que llegará al “Batalla” con la motivación de quien sabe que está ante una oportunidad especial.