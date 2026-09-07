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Endor Rye cambia de jinete y va por la gloria en el “Batalla”

Sergio Barrionuevo será el encargado de conducir al zaino del stud "Los Molestos" en el Gran Premio “Batalla de Tucumán”, una de las carreras más esperadas del calendario hípico regional.

VA POR MÁS. Sergio Barrionuevo ya ganó el Batalla en 2022 y ahora buscará hacerlo con Endor Rye.
VA POR MÁS. Sergio Barrionuevo ya ganó el "Batalla" en 2022 y ahora buscará hacerlo con Endor Rye.
Por Carlos Chirino Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • Sergio Barrionuevo montará a Endor Rye en el Gran Premio Batalla de Tucumán en el hipódromo local, buscando quedarse con la tradicional carrera hípica de 2.200 metros.
  • La designación surgió tras cancelarse la participación de Laudrup. Además, Barrionuevo venció recientemente a Endor Rye cuando montó a Dr. Legasov en el clásico local previo.
  • Con un jockey ganador en 2022, el caballo del stud Los Molestos se consolida como fuerte candidato frente a competidores de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.
Resumen generado con IA

La cuenta regresiva para el Gran Premio “Batalla de Tucumán” ya está en marcha y, a medida que se acerca la gran cita, comienzan a definirse los nombres que buscarán quedarse con la tradicional prueba de 2.200 metros. Los mejores caballos de la región, junto a ejemplares que llegarán desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, le darán un marcado carácter competitivo a la jornada más esperada del hipódromo tucumano.

El Gran Premio "Batalla de Tucumán" será más internacional que nunca

El Gran Premio Batalla de Tucumán será más internacional que nunca

Entre los candidatos aparece Endor Rye, uno de los representantes locales que buscará hacer valer su conocimiento del hipódromo y convertirse en protagonista de la gran carrera. El defensor de la caballeriza “Los Molestos” tendrá una novedad importante: estrenará jockey.

Sergio Barrionuevo será el encargado de conducir al descendiente de Endorsement. “Me ofrecieron correr a Endor Rye y no dudé en decirle al propietario que sí”, contó “Morrita” a LA GACETA, dejando en claro la ilusión que le genera asumir el desafío.

El hipódromo se prepara para un “Batalla” de alto vuelo

El hipódromo se prepara para un “Batalla” de alto vuelo

Endor Rye llega al “Batalla” con buenos antecedentes. En su última presentación terminó segundo en el clásico “Aniversario de la Caja Popular de Ahorros”, donde escoltó a Dr. Legasov. Justamente, en aquella competencia, Barrionuevo fue el jockey del ganador, por lo que ahora tendrá la posibilidad de subirse al caballo que enfrentó en esa ocasión.

“Tenía pensado montar al santafesino Laudrup, que finalmente no competirá”, explicó Barrionuevo sobre cómo surgió la posibilidad de conducir a Endor Rye.

El Gran Premio "Batalla de Tucumán" ya empezó a correrse fuera de la pista

El Gran Premio Batalla de Tucumán ya empezó a correrse fuera de la pista

Con el cambio de monta ya definido, el ejemplar tucumano comienza a prepararse para una de las carreras más importantes de su campaña. El desafío será mayúsculo, pero Endor Rye tendrá una carta importante a su favor: un jockey que conoce perfectamente sus virtudes y que llegará al “Batalla” con la motivación de quien sabe que está ante una oportunidad especial.

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