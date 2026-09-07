El Gran Premio "Batalla de Tucumán" será más internacional que nunca

Ricardo comenzó a correr a los 16 años en el Hipódromo de Gávea y rápidamente se convirtió en una figura dominante. En la temporada 1992-1993 estableció el récord brasileño de carreras ganadas en un año, con 477 éxitos. Ganó cinco veces el Gran Premio “Latinoamericano” y conquistó más de 170 competencias de Grupo 1. Como si fuera poco, es el jockey que más veces se impuso en el Gran Premio “Carlos Pellegrini” entre los visitantes que estarán en Tucumán: lo ganó con Much Better, en 1994; con Gorylla, en 2003, y con Ídolo Porteño, en 2014.