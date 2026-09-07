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El Gran Premio "Batalla de Tucumán" será más internacional que nunca

Ocho jinetes que ganaron Grandes Premios de Grupo 1 competirán el 24 de septiembre en el hipódromo tucumano. Una cumbre de la hípica sudamericana. Jorge Ricardo y Altair Domingos, entre las figuras.

EL JINETE MÁS GANADOR DEL MUNDO. El brasileño Jorge Ricardo estará por segundo año consecutivo en la jornada del Gran Premio “Batalla de Tucumán”.
EL JINETE MÁS GANADOR DEL MUNDO. El brasileño Jorge Ricardo estará por segundo año consecutivo en la jornada del Gran Premio “Batalla de Tucumán”.
Por Carlos Chirino Hace 33 Min

Resumen para apurados

  • El 24 de septiembre, ocho destacados jockeys de Grupo 1 competirán en el hipódromo de Tucumán en el Gran Premio Batalla de Tucumán para protagonizar una jornada histórica.
  • La cita reúne a leyendas como Jorge Ricardo y Altair Domingos, además de figuras locales y jocketas, con múltiples triunfos en el Carlos Pellegrini y el Latinoamericano.
  • La inédita concentración de figuras continentales posiciona al hipódromo tucumano en la primera plana del turf sudamericano y eleva el nivel de la competencia regional.
Resumen generado con IA

El Gran Premio “Batalla de Tucumán” ya no necesita presentación. Su historia, su tradición y la pasión que despierta lo convirtieron en una cita ineludible del turf argentino. Pero esta vez la fiesta promete alcanzar una dimensión todavía mayor. El jueves 24 de septiembre, el hipódromo tucumano abrirá sus puertas para recibir una constelación de jinetes que habitualmente se ven competir en los escenarios más importantes de Sudamérica. Será una reunión con acento internacional y, sobre todo, con un nivel de jerarquía pocas veces visto fuera de los grandes hipódromos del continente.

El hipódromo se prepara para un “Batalla” de alto vuelo

El hipódromo se prepara para un “Batalla” de alto vuelo

Por segundo año consecutivo, uno de los grandes protagonistas será el brasileño Jorge Ricardo. Su sola presencia alcanza para elevar la vara de cualquier jornada. Nacido en Río de Janeiro, “Ricardinho” es una verdadera leyenda viviente de la actividad: ostenta el récord mundial de victorias para un jockey, con más de 13.300 triunfos, una cifra que dimensiona una trayectoria construida durante décadas entre los mejores caballos de Brasil y Argentina.

Ricardo comenzó a correr a los 16 años en el Hipódromo de Gávea y rápidamente se convirtió en una figura dominante. En la temporada 1992-1993 estableció el récord brasileño de carreras ganadas en un año, con 477 éxitos. Ganó cinco veces el Gran Premio “Latinoamericano” y conquistó más de 170 competencias de Grupo 1. Como si fuera poco, es el jockey que más veces se impuso en el Gran Premio “Carlos Pellegrini” entre los visitantes que estarán en Tucumán: lo ganó con Much Better, en 1994; con Gorylla, en 2003, y con Ídolo Porteño, en 2014.

Leyenda viviente

Su vigencia también forma parte de la leyenda. En 2024, a los 62 años, se convirtió en el jockey de mayor edad en ganar una carrera de Grupo 1, al imponerse en el Gran Premio “Ipiranga”, en Brasil. Ahora volverá a Tucumán para aportar su experiencia y su nombre a una jornada que pretende quedar en la historia.

Pero Ricardo no será una excepción. El “Batalla” reunirá a ocho jinetes con triunfos en pruebas de Grupo 1. Entre ellos estará Altair Domingos, otro “brasileño” nacido en Argentina, más precisamente en Misiones, que desde muy pequeño se radicó con su familia en Brasil. Su palmarés supera los 50 éxitos de Grupo 1 y tiene entre sus páginas una temporada inolvidable: en 2015 llevó a Hi Happy a ganar el “Carlos Pellegrini”, el “Nacional” y el “Jockey Club”, tres de las carreras más importantes del turf argentino.

El hipódromo se prepara para un “Batalla” de alto vuelo

El hipódromo se prepara para un “Batalla” de alto vuelo

Domingos había anunciado su retiro a fines de 2021 debido a una lesión en el nervio óptico del ojo izquierdo, pero regresó a las pistas a mediados del año pasado en Brasil. Y volvió para demostrar que su talento sigue intacto. En mayo de este año consiguió una hazaña notable al ganar tres Grupo 1 durante una misma reunión: se impuso en el Gran Premio “OSAF” con Veil, en el “ABCPCC” con Eletrizante Dollar y en el “Juliano Martins” con Twist do Iguassu. En otra jornada disputada en Brasil también consiguió cinco victorias sobre siete carreras.

Otro nombre de enorme peso será el de Gustavo Emiliano Calvente. Con más de 60 triunfos de Grupo 1, su campaña también tiene capítulos en distintos puntos de Sudamérica. En 2020 ganó el Gran Premio “Latinoamericano” con Tetaze. En 2025 consiguió el Gran Premio “José Pedro Ramírez”, en Uruguay, con El Kodigo, y ese mismo año llevó a Khamal al triunfo en el “Derby Nacional” de Perú, en Monterrico. Durante esta temporada también festejó en La Rinconada, Venezuela, y en el Gran Derby “Asunción Hembra”, disputado en el Jockey Club de Paraguay.

Wilson Moreyra aportará otra trayectoria de primer nivel. El jockey suma 22 victorias de Grupo 1 y entre ellas sobresalen dos de las conquistas más prestigiosas del turf sudamericano: el Gran Premio “Nacional” de 2017 y el Gran Premio “Latinoamericano” de 2018, ambos junto a Roman Rosso.

Y habrá una historia especial para los tucumanos. Pedro Roberto “Chilila” Robles, uno de los grandes jinetes surgidos de esta tierra, volverá a correr en el escenario que lo vio crecer. Robles acumula 13 triunfos de Grupo 1, 12 de ellos en Argentina y uno en Chile, país donde está radicado desde hace varios años y donde continúa compitiendo con éxito. Entre sus conquistas más recordadas aparece el Gran Premio “Carlos Pellegrini” de 2002, cuando llevó al triunfo a Freddy.

Otro tucumano, Osvaldo Adrián “Fleco” Alderete, también será protagonista. Nacido en el barrio Lola Mora, confirmó su presencia y tendrá una misión especial: montará a Dr. Legasov en el “Batalla”. Su palmarés incluye seis victorias de Grupo 1 y una de ellas tiene un lugar privilegiado: el Gran Premio “Carlos Pellegrini” de 2017, ganado con Puerto Escondido.

Un chileno de lujo

Desde Chile llegará Jorge González Moreno, uno de los jinetes más destacados del turf trasandino. En 2017 consiguió una marca extraordinaria al ganar 12 carreras de Grupo 1 durante una misma temporada, un récord que todavía representa una referencia en su país. Entre sus grandes conquistas aparece el Gran Premio “Latinoamericano” de 2022, obtenido con O’Connor.

La lista se completa con Iván Monasterolo, otro jockey de jerarquía que acumula ocho Grupo y se sumará a una nómina de lujo. El “Terrible” acaba de conseguir un récord el 26 de agosto en el hipódromo de San Isidro, donde ganó las seis carreras en las que compitió.

El ganador del "Batalla" tendrá un duro desafío el domingo en el hipódromo tucumano

El ganador del Batalla tendrá un duro desafío el domingo en el hipódromo tucumano

Y la fiesta tendrá además presencia femenina, con las jocketas María Eugenia Schneider y la tucumana Romina Villegas (está radicada en Buenos Aires, donde acumula 123 triunfos) que también formarán parte de este verdadero mitin internacional.

Los números ayudan a dimensionar lo que sucederá el 24 de septiembre. En la misma reunión estarán cuatro jockeys que saben lo que significa ganar el Gran Premio “Latinoamericano” y otros cuatro que levantaron el trofeo del “Carlos Pellegrini”. No es un detalle menor. Es una concentración de talento y experiencia que transforma al “Batalla de Tucumán” en mucho más que una carrera.

La pista tucumana se prepara para recibir a figuras acostumbradas a correr bajo las luces de Gávea, San Isidro, Palermo, Monterrico, La Rinconada, Maroñas, Santiago de Chile y otros grandes escenarios del continente. Por unas horas, todos esos caminos confluirán en Tucumán.

Y allí estará el verdadero lujo de esta edición: no sólo habrá grandes caballos buscando la gloria, sino también grandes jinetes dispuestos a escribir una nueva página en la historia del “Batalla”. Porque cuando la tradición se encuentra con la jerarquía internacional, la fiesta deja de ser solamente tucumana. Se convierte en una celebración del turf sudamericano.

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