El Gran Premio "Batalla de Tucumán" ya empezó a correrse fuera de la pista

La reunión fue encabezada por el gerente general, Marcelo Moreno, quien explicó que el encuentro representa el inicio de una serie de mesas de trabajo destinadas a escuchar a uno de los sectores con mayor protagonismo dentro del turf tucumano. “Esta es la primera reunión que realizamos para conformar una comisión de enlace pensando en el Gran Premio Batalla de Tucumán. Queremos apoyarnos en la experiencia que tienen los propietarios para profundizar el trabajo que venimos realizando y mejorar distintos aspectos de la organización del hipódromo”, señaló.