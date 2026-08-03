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El Gran Premio "Batalla de Tucumán" ya empezó a correrse fuera de la pista

La nueva conducción del hipódromo convocó a los propietarios para conformar una comisión de enlace que permita coordinar acciones y mejorar el funcionamiento integral del escenario hípico.

REUNIÓN. Marcelo Moreno (centro) recibió a los propietarios de caballos de carreras con miras a lo que se viene.
REUNIÓN. Marcelo Moreno (centro) recibió a los propietarios de caballos de carreras con miras a lo que se viene.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Las autoridades del Hipódromo de Tucumán se reunieron con propietarios de caballos para crear una comisión de enlace que optimice la organización del Gran Premio Batalla de Tucumán.
  • Encabezado por Marcelo Moreno, el encuentro abordó controles sanitarios de los equinos, obras en la pista principal y mejoras en la logística e infraestructura del predio.
  • La iniciativa busca consolidar un ámbito de trabajo permanente para jerarquizar el evento más relevante del turf del interior y fortalecer la actividad hípica provincial.
Resumen generado con IA

Con el objetivo de seguir fortaleciendo la actividad hípica y optimizar la organización de la competencia más importante del calendario provincial, las autoridades del Hipódromo de Tucumán dieron el primer paso para conformar una comisión de enlace con los propietarios de caballos de carrera. La iniciativa busca generar un ámbito de trabajo conjunto que permita canalizar propuestas, analizar necesidades y avanzar en mejoras tanto operativas como organizativas de cara al Gran Premio “Batalla de Tucumán”.

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La reunión fue encabezada por el gerente general, Marcelo Moreno, quien explicó que el encuentro representa el inicio de una serie de mesas de trabajo destinadas a escuchar a uno de los sectores con mayor protagonismo dentro del turf tucumano. “Esta es la primera reunión que realizamos para conformar una comisión de enlace pensando en el Gran Premio Batalla de Tucumán. Queremos apoyarnos en la experiencia que tienen los propietarios para profundizar el trabajo que venimos realizando y mejorar distintos aspectos de la organización del hipódromo”, señaló.

Durante el encuentro, en el que estuvieron presentes Marcelo Gallego, Luis Zamora, José Luis García y Bernardo Silberstein, se analizaron diferentes temas vinculados con el funcionamiento cotidiano del escenario hípico. Uno de los principales puntos estuvo relacionado con los controles sanitarios de los ejemplares, el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación y la implementación de medidas preventivas destinadas a preservar la salud de los Sangre Pura de Carrera.

También se avanzó sobre distintos aspectos vinculados a la infraestructura y a la comodidad de quienes participan de cada jornada. Entre ellos sobresalieron la reorganización del Salón de Propietarios, que tendrá un rol más relevante durante las reuniones, y una nueva distribución de los espacios destinados al estacionamiento y a la circulación dentro del predio, con el propósito de mejorar la logística y brindar un funcionamiento más ordenado.

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Moreno remarcó que el objetivo es jerarquizar el lugar que ocupan los propietarios sin descuidar el trabajo diario que realizan jockeys, vareadores, peones, cuidadores, capataces y el resto del personal que sostiene la actividad. “La idea es escuchar las necesidades de todos los sectores, encontrar soluciones y seguir mejorando el funcionamiento general de la institución”, afirmó.

El gerente también destacó el resultado de las tareas de reacondicionamiento ejecutadas recientemente en la pista principal del circo hípico, una obra que fue puesta a prueba durante la reunión aniversario de la Caja Popular de Ahorros. “Ya trabajamos intensamente en el óvalo y estamos muy conformes con el resultado. Esa jornada fue la primera prueba importante para la nueva gestión y nos permitió comprobar que el trabajo realizado dio los resultados esperados”, explicó.

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La creación de esta comisión de enlace forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la nueva conducción del hipódromo para fortalecer el diálogo con los distintos actores que integran la actividad hípica. La intención es consolidar un espacio de intercambio permanente que permita detectar necesidades, planificar soluciones y continuar elevando el nivel organizativo de cada reunión.

Con el Gran Premio “Batalla de Tucumán” en el horizonte, las autoridades consideran que el trabajo conjunto entre dirigentes, propietarios y el resto de los protagonistas será una herramienta clave para seguir jerarquizando una competencia que representa el principal acontecimiento del turf del interior del país y uno de los eventos deportivos más tradicionales de nuestra provincia.

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