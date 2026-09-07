Eduardo Elsztain explicó su inversión estratégica en Malvinas y el Gobierno lo defendió: “Todo lo contrario a traidor”
El dueño de IRSA rompió el silencio sobre su participación en "Falkland Islands Company". Aseguró que su objetivo es fortalecer el reclamo de soberanía mediante el desarrollo económico.
Resumen para apurados
- Eduardo Elsztain defendió su inversión en Malvinas como aporte a la soberanía tras recibir críticas en redes, y el Gobierno nacional respaldó públicamente su accionar.
- En 2017 Elsztain intentó comprar la firma FIC para acercar al país a las islas, pero el gobierno británico vetó la operación, dejándolo solo con una participación del 2,5%.
- La controversia coincide con la explotación del pozo Sea Lion y el endurecimiento de sanciones del Gobierno argentino a empresas no autorizadas en el Atlántico Sur.
La participación accionaria de Eduardo Elsztain en la "Falkland Islands Company (FIC)", una de las firmas con mayor peso económico en las Islas Malvinas, volvió al centro del debate público. Ante las críticas en redes sociales que lo tildaron de “traidor”, el empresario utilizó su cuenta de LinkedIn para explicar que su incursión en el archipiélago, lejos de ser un mero negocio, responde a una convicción histórica y estratégica: estrechar lazos para sustentar el reclamo argentino.
El respaldo oficial no tardó en llegar. El canciller Pablo Quirno salió al cruce de las acusaciones en la red social X, al asegurar que el accionar del empresario es “todo lo contrario a traidor…”. La controversia surge en un momento de especial sensibilidad, luego de que el gobierno de Javier Milei anunciara un endurecimiento de las sanciones para empresas que operen ilegalmente en el Atlántico Sur.
Una estrategia económica para el reclamo de soberanía
En su misiva, Elsztain recordó las enseñanzas de su abuelo Isaac y antecedentes históricos como los intentos de Juan Domingo Perón o el empresario César Cao Saravia para adquirir la FIC. Según su visión, el involucramiento económico de Argentina en la vida de las islas es una herramienta clave que se omitió durante el siglo XX y que podría haber alterado el curso de la historia.
Con esa premisa, el titular de IRSA comenzó a comprar acciones en 2005 y en 2017 intentó, a través de su fondo Dolphin, adquirir la totalidad de la compañía. “Pensé que una causa así podía contagiar a cientos de empresarios y ciudadanos argentinos que me acompañarían en la oportunidad de transformar nuestra relación con las Islas a partir del desarrollo económico y social”, detalló Elsztain sobre aquel ambicioso plan que buscaba nacionalizar la empresa más influyente del archipiélago.
El bloqueo británico y la "falsa" cultura liberal
A pesar de que el Reino Unido suele presentarse como el estandarte del libre mercado, Elsztain denunció que su oferta fue rechazada por motivos estrictamente políticos y de seguridad nacional para los isleños. La entonces primera ministra Theresa May llegó a pronunciarse en contra de que una empresa argentina tomara el control de la FIC, que maneja desde servicios inmobiliarios y hoteleros hasta logística y agricultura.
“Al contrario de la cultura liberal de la bolsa inglesa, la propuesta fue bloqueada y prohibida por las autoridades británicas. Inclusive”, señaló el empresario, al remarcar la contradicción de Londres al impedir una operación comercial legítima. Debido a este veto, su empresa solo pudo conservar una participación minoritaria cercana al 2,5%, mientras que el control mayoritario terminó en manos de un holding británico.
Entre la política y el petróleo
La aclaración de Elsztain llega en un contexto de máxima tensión por el inminente inicio de la explotación en el yacimiento petrolero "Sea Lion". Aunque el empresario mantiene hoy una posición baja en la compañía isleña, allegados a su entorno sugieren que no tiene planes inmediatos de vender sus acciones e incluso, si el escenario lo permitiera, volvería a intentar el control total de la firma.
El empresario también aprovechó para rechazar las "teorías conspirativas y antisemitas" que circularon en redes tras conocerse la noticia. “La causa Malvinas ha atravesado tanto mi vida privada como la del país. Pensar que podría haber aportado algo desde mi rol empresarial en este tema valió la pena, aunque haya fracasado. Si pudiera, no dudaría en volver a intentarlo”, remarcó.