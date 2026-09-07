Eduardo Elsztain explicó su inversión estratégica en Malvinas y el Gobierno lo defendió: “Todo lo contrario a traidor”

Con esa premisa, el titular de IRSA comenzó a comprar acciones en 2005 y en 2017 intentó, a través de su fondo Dolphin, adquirir la totalidad de la compañía. “Pensé que una causa así podía contagiar a cientos de empresarios y ciudadanos argentinos que me acompañarían en la oportunidad de transformar nuestra relación con las Islas a partir del desarrollo económico y social”, detalló Elsztain sobre aquel ambicioso plan que buscaba nacionalizar la empresa más influyente del archipiélago.