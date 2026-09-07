Cerúndolo se despidió del US Open ante Blockx y dejó escapar una gran oportunidad
El número uno del tenis argentino cayó 6-3, 4-6, 7-5 y 7-5 frente al joven belga en los octavos de final. Francisco alcanzó por primera vez la segunda semana en Nueva York, pero no pudo dar el salto hacia sus primeros cuartos de final de Grand Slam.
Resumen para apurados
- Francisco Cerúndolo quedó eliminado del US Open en Nueva York tras caer en cuatro sets ante Alexander Blockx en los octavos de final.
- El argentino venía de una gran remontada ante Taylor Fritz, pero el belga mostró mayor precisión en los momentos clave y selló su victoria por 6-3, 4-6, 7-5 y 7-5.
- Aunque alcanzó por primera vez la segunda semana del torneo, Cerúndolo dejó pasar una gran ocasión para clasificar a sus primeros cuartos de final de Grand Slam.
Francisco Cerúndolo se despidió del US Open con esa sensación incómoda que dejan las oportunidades que estuvieron al alcance de la mano. En el Arthur Ashe Stadium, el argentino cayó 6-3, 4-6, 7-5 y 7-5 frente a Alexander Blockx y quedó eliminado en los octavos de final. No fue una derrota aplastante ni un partido en el que haya quedado lejos de su rival. Quizás por eso duela un poco más: durante largos pasajes hubo partido y también posibilidades de imaginar algo más.
Blockx golpeó primero. Se quedó con el parcial inicial por 6-3 y demostró rápidamente que su crecimiento durante el último año no fue casualidad. El belga pasó de estar fuera del Top 100 a ocupar el puesto 34° del ranking y, pese a encontrarse por primera vez en una instancia semejante, no pareció intimidado por el escenario.
Cerúndolo respondió como debía. Recuperó terreno, empezó a encontrar mejores sensaciones y ganó el segundo set por 6-4. Era el momento en el que el partido parecía empezar nuevamente. Uno a uno y con el argentino creciendo.
La diferencia apareció después en los detalles. El tercer parcial fue probablemente el que más lamentará Francisco. Tuvo oportunidades para inclinarlo a su favor, pero Blockx mostró una templanza impropia de alguien que apenas comienza a instalarse en estas instancias. Resistió cuando Cerúndolo amenazó con escaparse y terminó llevándoselo 7-5.
El cuarto volvió a transitar por un camino parecido. No hubo una distancia enorme entre ambos. Cerúndolo siguió buscando, tratando de estirar la historia hacia un quinto set, pero otra vez el belga encontró las respuestas en el momento decisivo. Otro 7-5 terminó cerrando el partido y también la participación argentina en el cuadro masculino.
La derrota impide que Cerúndolo alcance por primera vez los cuartos de final de un Grand Slam. Sin embargo, su paso por Nueva York difícilmente pueda reducirse exclusivamente al resultado de este partido.
Llegó a la segunda semana del US Open por primera vez y lo hizo después de protagonizar una de las grandes remontadas de su carrera. Contra Taylor Fritz estuvo dos sets abajo y consiguió dar vuelta un encuentro que parecía perdido. Aquella actuación mostró carácter. La derrota ante Blockx expuso el siguiente escalón que todavía necesita subir.
Porque Cerúndolo ya demostró que puede competir en estos escenarios. El desafío ahora pasa por aprovechar las ventanas que aparecen.
A los 28 años, como número uno de la Argentina y 25° del mundo, ya no se trata solamente de celebrar llegar a la segunda semana. Cuando aparece una oportunidad de meterse entre los ocho mejores, hay que tomarla. Esta vez estuvo cerca, pero Blockx fue más preciso cuando el margen se hizo mínimo.
El belga volvió, además, a convertirse en su verdugo. Lo había derrotado este año en el Masters 1000 de Madrid, sobre polvo de ladrillo, y ahora repitió en el primer enfrentamiento entre ambos sobre cemento. Dos partidos, dos superficies y dos triunfos de Blockx.
Cerúndolo se marcha de Nueva York habiendo conseguido algo que nunca había logrado, pero también sabiendo que pudo haber llegado más lejos. Y quizás ahí esté la mejor medida de su crecimiento: el US Open 2026 ya no deja satisfacción simplemente por haber alcanzado los octavos. Deja bronca porque los cuartos estuvieron cerca.