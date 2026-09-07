DeportesTenis

Cerúndolo se despidió del US Open ante Blockx y dejó escapar una gran oportunidad

El número uno del tenis argentino cayó 6-3, 4-6, 7-5 y 7-5 frente al joven belga en los octavos de final. Francisco alcanzó por primera vez la segunda semana en Nueva York, pero no pudo dar el salto hacia sus primeros cuartos de final de Grand Slam.

Francisco Cerúndolo fue eliminado en octavos de final del US Open.
Francisco Cerúndolo fue eliminado en octavos de final del US Open.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Francisco Cerúndolo quedó eliminado del US Open en Nueva York tras caer en cuatro sets ante Alexander Blockx en los octavos de final.
  • El argentino venía de una gran remontada ante Taylor Fritz, pero el belga mostró mayor precisión en los momentos clave y selló su victoria por 6-3, 4-6, 7-5 y 7-5.
  • Aunque alcanzó por primera vez la segunda semana del torneo, Cerúndolo dejó pasar una gran ocasión para clasificar a sus primeros cuartos de final de Grand Slam.
Resumen generado con IA

Francisco Cerúndolo se despidió del US Open con esa sensación incómoda que dejan las oportunidades que estuvieron al alcance de la mano. En el Arthur Ashe Stadium, el argentino cayó 6-3, 4-6, 7-5 y 7-5 frente a Alexander Blockx y quedó eliminado en los octavos de final. No fue una derrota aplastante ni un partido en el que haya quedado lejos de su rival. Quizás por eso duela un poco más: durante largos pasajes hubo partido y también posibilidades de imaginar algo más.

Blockx golpeó primero. Se quedó con el parcial inicial por 6-3 y demostró rápidamente que su crecimiento durante el último año no fue casualidad. El belga pasó de estar fuera del Top 100 a ocupar el puesto 34° del ranking y, pese a encontrarse por primera vez en una instancia semejante, no pareció intimidado por el escenario.

Cerúndolo respondió como debía. Recuperó terreno, empezó a encontrar mejores sensaciones y ganó el segundo set por 6-4. Era el momento en el que el partido parecía empezar nuevamente. Uno a uno y con el argentino creciendo.

La diferencia apareció después en los detalles. El tercer parcial fue probablemente el que más lamentará Francisco. Tuvo oportunidades para inclinarlo a su favor, pero Blockx mostró una templanza impropia de alguien que apenas comienza a instalarse en estas instancias. Resistió cuando Cerúndolo amenazó con escaparse y terminó llevándoselo 7-5.

El cuarto volvió a transitar por un camino parecido. No hubo una distancia enorme entre ambos. Cerúndolo siguió buscando, tratando de estirar la historia hacia un quinto set, pero otra vez el belga encontró las respuestas en el momento decisivo. Otro 7-5 terminó cerrando el partido y también la participación argentina en el cuadro masculino.

La derrota impide que Cerúndolo alcance por primera vez los cuartos de final de un Grand Slam. Sin embargo, su paso por Nueva York difícilmente pueda reducirse exclusivamente al resultado de este partido.

Llegó a la segunda semana del US Open por primera vez y lo hizo después de protagonizar una de las grandes remontadas de su carrera. Contra Taylor Fritz estuvo dos sets abajo y consiguió dar vuelta un encuentro que parecía perdido. Aquella actuación mostró carácter. La derrota ante Blockx expuso el siguiente escalón que todavía necesita subir.

Porque Cerúndolo ya demostró que puede competir en estos escenarios. El desafío ahora pasa por aprovechar las ventanas que aparecen.

A los 28 años, como número uno de la Argentina y 25° del mundo, ya no se trata solamente de celebrar llegar a la segunda semana. Cuando aparece una oportunidad de meterse entre los ocho mejores, hay que tomarla. Esta vez estuvo cerca, pero Blockx fue más preciso cuando el margen se hizo mínimo.

El belga volvió, además, a convertirse en su verdugo. Lo había derrotado este año en el Masters 1000 de Madrid, sobre polvo de ladrillo, y ahora repitió en el primer enfrentamiento entre ambos sobre cemento. Dos partidos, dos superficies y dos triunfos de Blockx.

Cerúndolo se marcha de Nueva York habiendo conseguido algo que nunca había logrado, pero también sabiendo que pudo haber llegado más lejos. Y quizás ahí esté la mejor medida de su crecimiento: el US Open 2026 ya no deja satisfacción simplemente por haber alcanzado los octavos. Deja bronca porque los cuartos estuvieron cerca.

Temas Abierto de los Estados UnidosFrancisco Cerúndolo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
US Open: Navone y Etcheverry se enfrentarán en tercera ronda y habrá un argentino en octavos de final

US Open: Navone y Etcheverry se enfrentarán en tercera ronda y habrá un argentino en octavos de final

El tenis juvenil internacional desembarcó en Tucumán con una fuerte presencia local

El tenis juvenil internacional desembarcó en Tucumán con una fuerte presencia local

Delfina Koch festejó en dobles y la Copa El Ceibo entra en su tramo decisivo

Delfina Koch festejó en dobles y la Copa El Ceibo entra en su tramo decisivo

Los hermanos Cerúndolo y otros dos argentinos debutan en el US Open

Los hermanos Cerúndolo y otros dos argentinos debutan en el US Open

Lo más popular
Homicidio en Villa Alem: una víctima de violencia de género mató a su marido de un disparo en la cabeza
1

Homicidio en Villa Alem: una víctima de violencia de género mató a su marido de un disparo en la cabeza

Barrio Ciudadela: un hombre de 74 años falleció en un incendio y su esposa salvó su vida milagrosamente
2

Barrio Ciudadela: un hombre de 74 años falleció en un incendio y su esposa salvó su vida milagrosamente

La visita especial que tuvo Atlético Tucumán en el vestuario tras vencer a Racing
3

La visita especial que tuvo Atlético Tucumán en el vestuario tras vencer a Racing

Tucumán con nieve: dónde cayó y cómo seguirá el tiempo hasta el inicio de la primavera
4

Tucumán con nieve: dónde cayó y cómo seguirá el tiempo hasta el inicio de la primavera

Cómo quedó Atlético Tucumán en la tabla del Clausura tras vencer a Racing
5

Cómo quedó Atlético Tucumán en la tabla del Clausura tras vencer a Racing

Ranking notas premium
Uno de los secretos mejor guardados de Tucumán: el museo privado con 5.000 botellas de vino
1

Uno de los secretos mejor guardados de Tucumán: el museo privado con 5.000 botellas de vino

La Hoya cambia de paisaje: así avanza el parque que busca convertirse en un nuevo pulmón de Yerba Buena
2

La Hoya cambia de paisaje: así avanza el parque que busca convertirse en un nuevo pulmón de Yerba Buena

Chaplin y los días perdidos
3

Chaplin y los días perdidos

Las fuertes chicanas entre Manzur y Catalán, Jaldo en el acto de un ex manzurista y la interna de la UCR
4

Las fuertes chicanas entre Manzur y Catalán, Jaldo en el acto de un ex manzurista y la interna de la UCR

Según Germán Alfaro, si Rossana Chahla es candidata en la Capital se pierde
5

Según Germán Alfaro, si Rossana Chahla es candidata en la Capital "se pierde"

Más Noticias
La fórmula que implementó Falcioni y que sacó a Atlético del sufrimiento para llevarlo a ser protagonista del torneo Clausura

La fórmula que implementó Falcioni y que sacó a Atlético del sufrimiento para llevarlo a ser protagonista del torneo Clausura

Cuándo corre Colapinto en la Fórmula 1: horarios, cronograma completo y dónde ver el GP de España

Cuándo corre Colapinto en la Fórmula 1: horarios, cronograma completo y dónde ver el GP de España

Liga Tucumana: todos los resultados de la tercera fecha del Clausura y del Ascenso

Liga Tucumana: todos los resultados de la tercera fecha del Clausura y del Ascenso

La visita especial que tuvo Atlético Tucumán en el vestuario tras vencer a Racing

La visita especial que tuvo Atlético Tucumán en el vestuario tras vencer a Racing

Cómo quedó Atlético Tucumán en la tabla del Clausura tras vencer a Racing

Cómo quedó Atlético Tucumán en la tabla del Clausura tras vencer a Racing

Mirá el 1x1 de Atlético Tucumán en el triunfo contra Racing

Mirá el 1x1 de Atlético Tucumán en el triunfo contra Racing

Sin vueltas: la frase de Falcioni que grafica el momento de Atlético Tucumán y que enciende la ilusión de sus hinchas

Sin vueltas: la frase de Falcioni que grafica el momento de Atlético Tucumán y que enciende la ilusión de sus hinchas

Falcioni le ganó la batalla táctica a Vojvoda y Atlético Tucumán festejó en Avellaneda

Falcioni le ganó la batalla táctica a Vojvoda y Atlético Tucumán festejó en Avellaneda

Comentarios