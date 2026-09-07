Cerúndolo se despidió del US Open ante Blockx y dejó escapar una gran oportunidad

Francisco Cerúndolo se despidió del US Open con esa sensación incómoda que dejan las oportunidades que estuvieron al alcance de la mano. En el Arthur Ashe Stadium, el argentino cayó 6-3, 4-6, 7-5 y 7-5 frente a Alexander Blockx y quedó eliminado en los octavos de final. No fue una derrota aplastante ni un partido en el que haya quedado lejos de su rival. Quizás por eso duela un poco más: durante largos pasajes hubo partido y también posibilidades de imaginar algo más.