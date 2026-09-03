Delfina Koch festejó en dobles y la Copa El Ceibo entra en su tramo decisivo

Resumen para apurados
- Delfina Koch ganó el dobles Sub-14 de la Copa El Ceibo en el Lawn Tennis de Tucumán junto a Inés Mardones, tras haber caído ante ella en la final individual.
- Mardones superó a Koch en singles por 6-0 y 7-5. Luego se unieron para vencer a Asís y Pautasi por 6-2 y 6-3, logrando la tucumana su segundo certamen COSAT del año.
- El torneo reúne a 150 juveniles de Sudamérica en Tucumán, permitiendo sumar puntos internacionales para rankings ITF y COSAT sin altos costos de viaje.
La Copa El Ceibo ya dejó una de sus principales alegrías para el tenis tucumano. Delfina Koch, de 13 años y representante de Lawn Tennis, se consagró campeona en dobles Sub-14 y cerró una jornada en la que también disputó la final de singles. Mientras tanto, el certamen internacional continúa avanzando hacia sus definiciones, con actividad en las categorías ITF y COSAT y una fuerte presencia de juveniles de distintos puntos del país y Sudamérica.
Koch debía afrontar dos finales durante la jornada. Primero salió a escena en singles, donde no pudo quedarse con el título frente a la salteña Inés Mardones. Después de un primer set adverso, la tucumana levantó su nivel en el segundo parcial, aunque finalmente cayó por 6-0 y 7-5.
La revancha llegó poco después y tuvo una particularidad: Mardones, su rival en la definición individual, pasó a ser su compañera en dobles. Juntas derrotaron por 6-2 y 6-3 a Zoe Asís y Juliana Pautasi y se quedaron con el campeonato.
Para Koch fue su segundo título COSAT. A principios de junio ya se había consagrado en un torneo grado 3 disputado en Bolivia, por lo que el festejo en Lawn Tennis le permitió sumar otro resultado importante dentro de su primer año en la categoría Sub-14.
El logro también adquiere un valor especial por haberse producido como local. Durante la semana, la propia jugadora había destacado la posibilidad de disputar una competencia de este nivel en el club donde habitualmente se mueve. “Es muy lindo ver al club así, con muchos jugadores y con mucho nivel. Estoy muy feliz de jugar este tipo de torneo acá”, había señalado.
Una oportunidad para competir en casa
Más allá del título de Koch, la Copa El Ceibo vuelve a mostrar la importancia de que Tucumán pueda recibir competencias juveniles de carácter internacional.
El certamen combina cuadros ITF y COSAT y reúne durante la semana a cerca de 150 jugadores. Para Augusto Arquez, presidente de la Asociación Tucumana de Tenis, la posibilidad de que estos torneos formen parte del calendario provincial facilita especialmente el desarrollo de los jugadores más jóvenes.
“Vienen algunas de las mejores raquetas no sólo del país, sino también de Sudamérica. Los chicos vienen a sumar puntos dentro de esta gira sudamericana y muchos después continúan con giras por Europa”, explicó.
Uno de los aspectos que remarcó Arquez es la posibilidad de evitar parte de los viajes que habitualmente exige el circuito juvenil. “Lo importante es que puedan jugar en su país, más cerca de sus casas. Eso les permite empezar a tener rodaje y puntaje internacional sin tener que viajar siempre afuera”, sostuvo.
En el cuadro Sub-18, correspondiente al circuito ITF Junior, los jugadores comienzan a sumar puntos para el ranking mundial de la categoría. Los torneos Sub-14 y Sub-16, en tanto, se encuentran bajo la órbita de la Confederación Sudamericana de Tenis.
Así continúa la actividad
La Copa El Ceibo seguirá este jueves con una nueva jornada cargada de partidos. Desde las 9 se disputaron los primeros cruces de cuartos de final del cuadro Sub-18 y posteriormente se completó esa instancia en otras canchas del complejo.
En segundo turno fue el momento de los singles correspondientes al circuito COSAT, con los cuartos de final de Sub-16 y las semifinales de Sub-14.
Más tarde se jugarán las semifinales de dobles Sub-18, mientras que el último turno quedará reservado para las semifinales de dobles masculino en Sub-14 y Sub-16.
De esta manera, Lawn Tennis seguirá concentrando buena parte de la actividad juvenil de la región durante una semana que ya tuvo un primer festejo tucumano con Koch y que todavía tiene varias definiciones por delante.