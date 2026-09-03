Delfina Koch festejó en dobles y la Copa El Ceibo entra en su tramo decisivo

La Copa El Ceibo ya dejó una de sus principales alegrías para el tenis tucumano. Delfina Koch, de 13 años y representante de Lawn Tennis, se consagró campeona en dobles Sub-14 y cerró una jornada en la que también disputó la final de singles. Mientras tanto, el certamen internacional continúa avanzando hacia sus definiciones, con actividad en las categorías ITF y COSAT y una fuerte presencia de juveniles de distintos puntos del país y Sudamérica.