Etcheverry se despidió del US Open y Cerúndolo va por los cuartos de final

Tomás Martín Etcheverry cerró este domingo su mejor participación histórica en el US Open tras caer en los octavos de final ante el estadounidense Alex Michelsen. La presencia argentina en Nueva York, sin embargo, tendrá continuidad este lunes con Francisco Cerúndolo, que desde las 14 enfrentará al belga Alexander Blockx por un lugar entre los ocho mejores del último Grand Slam de la temporada.