Etcheverry se despidió del US Open y Cerúndolo va por los cuartos de final

Resumen para apurados
- Tomás Etcheverry quedó eliminado este domingo del US Open en Nueva York tras caer en octavos de final por 7-6, 6-4 y 6-4 frente al local Alex Michelsen.
- Pese a desaprovechar dos set points clave en el primer parcial, el platense firmó su mejor actuación histórica en este certamen al alcanzar la segunda semana.
- La presencia argentina continúa este lunes con Francisco Cerúndolo, quien enfrentará al belga Alexander Blockx por un boleto inédito a los cuartos de final.
Tomás Martín Etcheverry cerró este domingo su mejor participación histórica en el US Open tras caer en los octavos de final ante el estadounidense Alex Michelsen. La presencia argentina en Nueva York, sin embargo, tendrá continuidad este lunes con Francisco Cerúndolo, que desde las 14 enfrentará al belga Alexander Blockx por un lugar entre los ocho mejores del último Grand Slam de la temporada.
Etcheverry, 32° del ranking mundial, perdió frente a Michelsen (46°) por 7-6 (6), 6-4 y 6-4, en dos horas y 46 minutos. El platense tuvo su gran oportunidad en el primer set, cuando dispuso de dos set points en el tie break, pero no logró aprovecharlos.
A partir de allí, el estadounidense tomó el control: quebró temprano en el segundo parcial y volvió a sacar ventaja en el tercero para sellar el triunfo sin ceder sets. Etcheverry se despidió en octavos, mientras que Michelsen avanzó por primera vez a los cuartos de final de un Grand Slam.
Más allá de la derrota, el argentino completó su mejor actuación en Flushing Meadows y volvió a instalarse en la segunda semana de un Major. Su mejor resultado histórico en este tipo de torneos siguen siendo los cuartos de final de Roland Garros 2023.
Cuándo juega Francisco Cerúndolo en el US Open
La atención del tenis argentino pasará ahora a Cerúndolo. El número uno del país jugará este lunes, desde las 14, en el primer turno frente a Alexander Blockx, una de las revelaciones del torneo.
Cerúndolo llega con confianza después de una gran remontada en tercera ronda, donde levantó un partido que había comenzado dos sets abajo y consiguió su clasificación a los octavos. Ahora buscará meterse por primera vez entre los ocho mejores del US Open.
Del otro lado estará Blockx, que también atraviesa el mejor Grand Slam de su carrera y viene de eliminar a uno de los preclasificados del certamen. El ganador avanzará a los cuartos de final.
Sabalenka y Alcaraz también avanzaron
La jornada de este domingo también dejó victorias de varios favoritos. Aryna Sabalenka volvió a meterse entre las ocho mejores del cuadro femenino, mientras que Carlos Alcaraz avanzó con autoridad en el torneo masculino.
De esta manera, el US Open entra en su tramo decisivo con Etcheverry ya eliminado, pero con Cerúndolo todavía en carrera y con la posibilidad de prolongar este lunes la presencia argentina en Nueva York.