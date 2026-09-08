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De Jujuy a Tucumán y ahora a Nueva York: la diseñadora que llevará el Norte argentino a la Semana de la Moda

Natalia Orozco, creadora de Alkimia Textil Ancestral, fue elegida por Iconic Runway para representar a Latinoamérica en Nueva York con Chinita Cuzca, una colección inspirada en su abuela. El desfile será el 10 de septiembre.

CHINITA CUZCA. La nueva colección de Natalia Orozco nació inspirada en su abuela materna y en las mujeres del Norte argentino. / GENTILEZA DE NATALIA OROZCO
CHINITA CUZCA. La nueva colección de Natalia Orozco nació inspirada en su abuela materna y en las mujeres del Norte argentino. / GENTILEZA DE NATALIA OROZCO
Por Victoria Reinoso Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La diseñadora Natalia Orozco presentará su colección Chinita Cuzca el 10 de septiembre en la Semana de la Moda de Nueva York tras ganar el premio regional de Iconic Runway.
  • La creadora de Alkimia Textil Ancestral trabaja con técnicas y fibras norteñas. Su propuesta, inspirada en su abuela materna, se consolidó tras desfilar previamente en Lima.
  • La participación posiciona la identidad cultural del NOA y la moda sostenible en una de las pasarelas globales más influyentes, abriendo puertas al diseño artesanal argentino.
Resumen generado con IA

Hace años, una mujer del Norte argentino era conocida como “chinita”. La llamaban así por su espíritu “coquetamente audaz”. Hoy, ese apodo bautiza una colección que viajará desde Tucumán hasta Nueva York: el próximo 10 de septiembre, Natalia Orozco presentará Chinita Cuzca en la Semana de la Moda de Nueva York.

La diseñadora jujeña radicada en Tucumán y creadora de Alkimia Textil Ancestral ganó un premio a nivel Latinoamérica otorgado por Iconic Runway, una plataforma de moda con sede en Lima, Perú. Un solo diseñador por año recibe el reconocimiento y la posibilidad de mostrar su trabajo en Nueva York.

PRODUCCIÓN TUCUMANA. La campaña de Chinita Cuzca fue realizada en Tafí del Valle junto a la agencia de modelos EMD. / GENTILEZA DE NATALIA OROZCO PRODUCCIÓN TUCUMANA. La campaña de Chinita Cuzca fue realizada en Tafí del Valle junto a la agencia de modelos EMD. / GENTILEZA DE NATALIA OROZCO
EN TAFÍ. La colección Chinita Cuzca fue producida en Tafí del Valle junto a la agencia EMD. / GENTILEZA DE NATALIA OROZCO EN TAFÍ. La colección Chinita Cuzca fue producida en Tafí del Valle junto a la agencia EMD. / GENTILEZA DE NATALIA OROZCO

“Es mi primera vez en una Fashion Week internacional con posicionamiento global y estoy muy feliz de poder llevar el orgullo por mi identidad cultural norteña como diseñadora”, dice Natalia.

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De las raíces del Norte a las pasarelas de Perú

La relación de Natalia con la moda y las raíces del Norte se construyó durante años. Desde Alkimia trabaja con textiles y técnicas vinculadas a la región, junto a artesanos y proveedores de distintos puntos del territorio. Su producción incorpora materiales como algodón y lana de llama, pigmentos naturales y técnicas artesanales, además de buscar el aprovechamiento de los descartes textiles.

Ese recorrido también llevó a la marca a Perú. Natalia fue invitada internacional a participar de Iconic Runway en Lima, donde presentó Wiñay Pacha, una colección inspirada en el legado del Tahuantinsuyo, que fue el imperio más grande de la América precolombina, creado por la civilización inca.

PASARELA INTERNACIONAL. La diseñadora jujeña presentó en Lima 12 conjuntos hechos a mano que reflejan la identidad andina y la moda sostenible en la pasarela Iconic Runway. / GENTILEZA DE NATALIA OROZCO PASARELA INTERNACIONAL. La diseñadora jujeña presentó en Lima 12 conjuntos hechos a mano que reflejan la identidad andina y la moda sostenible en la pasarela Iconic Runway. / GENTILEZA DE NATALIA OROZCO

“La idea fue honrar la historia migratoria de mis abuelas; soñé con llevarla al epicentro del Imperio ubicado en Cuzco, Perú. Lo logré y fue un éxito”, recuerda.

La experiencia marcó un antes y un después. El equipo de Iconic Runway quedó interesado en su trabajo y la convocó nuevamente. Esta vez, con Chinita Cuzca, Natalia obtuvo el reconocimiento latinoamericano que le abrió las puertas de la Semana de la Moda de Nueva York.

RUMBO A NUEVA YORK. Natalia Orozco sostiene el boleto que la llevará a presentar Chinita Cuzca en la Semana de la Moda de Nueva York, el próximo 10 de septiembre. / GENTILEZA DE NATALIA OROZCO RUMBO A NUEVA YORK. Natalia Orozco sostiene el boleto que la llevará a presentar Chinita Cuzca en la Semana de la Moda de Nueva York, el próximo 10 de septiembre. / GENTILEZA DE NATALIA OROZCO

La producción de la nueva colección también tuvo sello tucumano: se realizó en Tafí del Valle junto a la agencia de modelos EMD. Además, el proyecto cuenta con un fashion film.

CHINITA CUZCA. La nueva colección de Natalia Orozco nació inspirada en su abuela materna y en las mujeres del Norte argentino. / GENTILEZA DE NATALIA OROZCO CHINITA CUZCA. La nueva colección de Natalia Orozco nació inspirada en su abuela materna y en las mujeres del Norte argentino. / GENTILEZA DE NATALIA OROZCO

Una diseñadora afincada en Tucumán lleva su moda ancestral a la pasarela de Lima

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La historia de una “chinita”

Pero Chinita Cuzca no nació pensando en una pasarela internacional. Nació de un recuerdo: el de su abuela materna, el de las flores de su jardín y el de una mujer que Natalia convirtió en símbolo.

“La chinita cuzca es por sobre todo una mujer con orgullo por su identidad cultural y que no teme celebrar su belleza autóctona”, define.

EN LIMA. Natalia Orozco participó como invitada internacional de Iconic Runway, experiencia que abrió el camino para su nuevo reconocimiento latinoamericano. / GENTILEZA DE NATALIA OROZCO EN LIMA. Natalia Orozco participó como invitada internacional de Iconic Runway, experiencia que abrió el camino para su nuevo reconocimiento latinoamericano. / GENTILEZA DE NATALIA OROZCO

Las flores atraviesan toda la propuesta. Recuperan el jardín de su abuela y también los gestos festivos del Norte: los adornos, los sombreros y las celebraciones populares.

“Una colección en donde volver a las raíces es necesario para florecer”, resume Natalia. Esa historia familiar y norteña llegará ahora a una de las principales vidrieras de la moda internacional, con nombre propio: Chinita Cuzca.

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