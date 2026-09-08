De Jujuy a Tucumán y ahora a Nueva York: la diseñadora que llevará el Norte argentino a la Semana de la Moda

De las raíces del Norte a las pasarelas de Perú

La relación de Natalia con la moda y las raíces del Norte se construyó durante años. Desde Alkimia trabaja con textiles y técnicas vinculadas a la región, junto a artesanos y proveedores de distintos puntos del territorio. Su producción incorpora materiales como algodón y lana de llama, pigmentos naturales y técnicas artesanales, además de buscar el aprovechamiento de los descartes textiles.