De Jujuy a Tucumán y ahora a Nueva York: la diseñadora que llevará el Norte argentino a la Semana de la Moda
Natalia Orozco, creadora de Alkimia Textil Ancestral, fue elegida por Iconic Runway para representar a Latinoamérica en Nueva York con Chinita Cuzca, una colección inspirada en su abuela. El desfile será el 10 de septiembre.
Resumen para apurados
- La diseñadora Natalia Orozco presentará su colección Chinita Cuzca el 10 de septiembre en la Semana de la Moda de Nueva York tras ganar el premio regional de Iconic Runway.
- La creadora de Alkimia Textil Ancestral trabaja con técnicas y fibras norteñas. Su propuesta, inspirada en su abuela materna, se consolidó tras desfilar previamente en Lima.
- La participación posiciona la identidad cultural del NOA y la moda sostenible en una de las pasarelas globales más influyentes, abriendo puertas al diseño artesanal argentino.
Hace años, una mujer del Norte argentino era conocida como “chinita”. La llamaban así por su espíritu “coquetamente audaz”. Hoy, ese apodo bautiza una colección que viajará desde Tucumán hasta Nueva York: el próximo 10 de septiembre, Natalia Orozco presentará Chinita Cuzca en la Semana de la Moda de Nueva York.
La diseñadora jujeña radicada en Tucumán y creadora de Alkimia Textil Ancestral ganó un premio a nivel Latinoamérica otorgado por Iconic Runway, una plataforma de moda con sede en Lima, Perú. Un solo diseñador por año recibe el reconocimiento y la posibilidad de mostrar su trabajo en Nueva York.
“Es mi primera vez en una Fashion Week internacional con posicionamiento global y estoy muy feliz de poder llevar el orgullo por mi identidad cultural norteña como diseñadora”, dice Natalia.
De las raíces del Norte a las pasarelas de Perú
La relación de Natalia con la moda y las raíces del Norte se construyó durante años. Desde Alkimia trabaja con textiles y técnicas vinculadas a la región, junto a artesanos y proveedores de distintos puntos del territorio. Su producción incorpora materiales como algodón y lana de llama, pigmentos naturales y técnicas artesanales, además de buscar el aprovechamiento de los descartes textiles.
Ese recorrido también llevó a la marca a Perú. Natalia fue invitada internacional a participar de Iconic Runway en Lima, donde presentó Wiñay Pacha, una colección inspirada en el legado del Tahuantinsuyo, que fue el imperio más grande de la América precolombina, creado por la civilización inca.
“La idea fue honrar la historia migratoria de mis abuelas; soñé con llevarla al epicentro del Imperio ubicado en Cuzco, Perú. Lo logré y fue un éxito”, recuerda.
La experiencia marcó un antes y un después. El equipo de Iconic Runway quedó interesado en su trabajo y la convocó nuevamente. Esta vez, con Chinita Cuzca, Natalia obtuvo el reconocimiento latinoamericano que le abrió las puertas de la Semana de la Moda de Nueva York.
La producción de la nueva colección también tuvo sello tucumano: se realizó en Tafí del Valle junto a la agencia de modelos EMD. Además, el proyecto cuenta con un fashion film.
La historia de una “chinita”
Pero Chinita Cuzca no nació pensando en una pasarela internacional. Nació de un recuerdo: el de su abuela materna, el de las flores de su jardín y el de una mujer que Natalia convirtió en símbolo.
“La chinita cuzca es por sobre todo una mujer con orgullo por su identidad cultural y que no teme celebrar su belleza autóctona”, define.
Las flores atraviesan toda la propuesta. Recuperan el jardín de su abuela y también los gestos festivos del Norte: los adornos, los sombreros y las celebraciones populares.
“Una colección en donde volver a las raíces es necesario para florecer”, resume Natalia. Esa historia familiar y norteña llegará ahora a una de las principales vidrieras de la moda internacional, con nombre propio: Chinita Cuzca.
Post Instagram