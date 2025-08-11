Una diseñadora afincada en Tucumán lleva su moda ancestral a la pasarela de Lima

El 12 de julio, el corazón de Miraflores, en Lima, se llenó de colores intensos, texturas orgánicas y simbolismos ancestrales. En la pasarela internacional Iconic Runway, donde se reúnen las propuestas más representativas de la moda latinoamericana, la Argentina tuvo una embajadora que habló con hilos y pigmentos: Natalia Orozco, creadora de la marca Alkimia Textil Ancestral que desarrolla en Tucumán.
Durante ocho años, Natalia ha forjado mucho más que prendas. Su obra es un universo estético que dialoga con la cosmovisión andina, la historia precolombina y el respeto por la Madre Tierra. Su filosofía de "Diseño de raíz norteña" se manifestó en cada uno de los 12 conjuntos que presentó en Perú confeccionados con lanas de llama, algodón orgánico, y pigmentos extraídos de plantas, cortezas y minerales.
En Lima, Natalia, que nació en Jujuy, no sólo mostró su trabajo: también celebró su marca, que parte de una búsqueda artística y cultural muy nítida, y que hoy suma escenarios internacionales a su recorrido.
El nacimiento de una visión
El nombre Alkimia no es casual. Natalia lo eligió por la transformación del color, un proceso que vive cada vez que convierte hojas, raíces o cáscaras en tonos vibrantes para sus tejidos. La diseñadora aprendió a teñir con pigmentos naturales en una propuesta de rescate cultural y formación técnica: un viaje por la “ruta del tejido” con el INTI que la llevó a conocer artesanas de Tafí del Valle, Amaicha y El Infiernillo.
“Ese viaje fue una revelación. Encontré un vacío en la moda que veía cuando era niña: no había referentes que me representaran física ni culturalmente. Quise llenar ese espacio mostrando lo que somos en el norte, con nuestros colores, rostros y paisajes”, explica.
Desde entonces, sus colecciones se definen por una paleta contrastante —verdes, amarillos, rosas— y por el uso de accesorios tradicionales, como piezas de cerámica o instrumentos andinos, que complementan los diseños.
Ocho años de un diseño con identidad
La pasarela Iconic Runway coincidió con el octavo aniversario de la marca, un hito que Natalia vive como un cierre de ciclo y una reafirmación de rumbo. La experiencia en Perú le permitió trabajar en un ámbito textil rico y competitivo, además de establecer lazos con fotógrafos y productores locales para futuras colaboraciones.
“Volví feliz por haber llevado un pedacito de nuestra historia al escenario limeño. Siento que sigo hilando puentes con culturas que también ven la moda como una expresión viva de identidad”, afirma.
En el escenario internacional, la diseñadora percibió algo que en la Argentina todavía es una deuda: la historia del norte en la moda nacional. “En Buenos Aires muchos ven estos colores y les encantan, pero no saben cómo usarlos. No están acostumbrados a esta estética. En Perú, en cambio, se sentía parte de su propio lenguaje visual”, reflexiona.
Textiles con propósito
El compromiso de Alkimia va más allá de lo estético. Cada prenda se produce con principios de moda sostenible y trabajo con cooperativas textiles del norte argentino. Entre sus proveedores hay familias Qom en Chaco que cultivan algodón sin pesticidas y con semillas nativas, y artesanos de Catamarca que combinan lana de llama con algodón.
Este sistema implica escalas pequeñas, con un máximo de 50 prendas por mes, y disponibilidad limitada, lo que hace que cada pieza sea única. “Es una lógica muy distinta a la de la moda rápida. Ahí solo importa la rentabilidad, aunque sea a costa de explotación laboral y daño ambiental. Yo necesito que el proceso sea coherente con mi filosofía”, subraya Orozco.
La moldería de cero desperdicio es otra de sus estrategias: cada corte se planifica para reducir al mínimo los sobrantes de tela y los retazos se guardan para convertirse en nuevas piezas. Así, de un conjunto pueden nacer otros.
Herencia y espiritualidad
Para Natalia, la moda es un lenguaje que transmite simbolismos y protege. “En la cosmovisión andina, las prendas pueden ser amuletos. Representan elementos de la naturaleza que te acompañan y resguardan”, explica. Esta visión la aprendió en parte de su padre, pintor, y de su abuela, vendedora de plantas medicinales.
Cada colección incorpora elementos del imaginario norteño: paisajes de montaña, celebraciones a la Pachamama, carnavales y leyendas. Algunas prendas incluso llevan nombres en quechua, que homenajean al Tahuantinsuyo (Imperio Inca) y a su legado.
En Lima, esta estética encontró un eco natural. Los diseños se integraban visualmente con la arquitectura colonial y los espacios sagrados incas, reforzando el vínculo cultural entre Perú y el norte argentino.
De la arquitectura a la moda
Aunque siempre supo que quería ser diseñadora de moda, Natalia comenzó estudiando arquitectura en Tucumán. Después de dos años, decidió seguir su verdadera vocación y se formó en diseño de indumentaria, primero en Buenos Aires y luego volvió a la provincia, cuando se abrió la Tecnicatura Universitaria.
El aprendizaje técnico fue clave para profesionalizar la marca. “La moda requiere de conocimientos artísticos, pero también de finanzas, marketing y producción. Es un trabajo complejo y en constante actualización”, explica.
Un puente cultural en la pasarela
En Iconic Runway, cada conjunto contó una historia. Los colores intensos dialogaban con el entorno limeño; las texturas, con la tradición textil andina; y las formas, con una mirada contemporánea que busca abrir espacio a la belleza no hegemónica.
Natalia trabaja con modelos que representan rasgos andinos en un gesto consciente por ampliar los referentes estéticos. “Es una manera de deconstruir la idea de que la moda sólo pertenece a ciertos cuerpos o colores de piel”, afirma.
La experiencia en Perú le confirmó que su camino es también un acto político y cultural. Natalia lo dice de esta manera: “ser del Norte y mostrarlo en un escenario internacional es reivindicar que la Argentina es mucho más que Buenos Aires”.