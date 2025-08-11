Una diseñadora afincada en Tucumán lleva su moda ancestral a la pasarela de Lima

El nacimiento de una visión

El nombre Alkimia no es casual. Natalia lo eligió por la transformación del color, un proceso que vive cada vez que convierte hojas, raíces o cáscaras en tonos vibrantes para sus tejidos. La diseñadora aprendió a teñir con pigmentos naturales en una propuesta de rescate cultural y formación técnica: un viaje por la “ruta del tejido” con el INTI que la llevó a conocer artesanas de Tafí del Valle, Amaicha y El Infiernillo.