La receta de tarta de berenjenas sin TACC de Maru Botana para hacer en pocos pasos

Resumen para apurados
- La cocinera Maru Botana presentó una receta de tarta de berenjenas sin TACC en sus redes, pensada para ofrecer una opción nutritiva y accesible a personas celíacas.
- La preparación utiliza harina de arroz y fécula de maíz con precocción para lograr firmeza, sumando un relleno de berenjenas grilladas, tomates asados y queso.
- La iniciativa amplía las alternativas gastronómicas cotidianas y saludables, facilitando la inclusión de recetas sabrosas y seguras para personas intolerantes al gluten.
Maru Botana comparte constantemente con su público distintas alternativas gastronómicas de fácil elaboración para el hogar. En esta oportunidad, la popular cocinera optó por presentar una propuesta salada diseñada especialmente para celíacos e intolerantes al gluten, destacando por la ausencia total de harinas entre sus ingredientes.
La preparación elegida por la chef consiste en una tarta de berenjenas sin TACC, ideal para incorporar verduras de manera saludable en la mesa cotidiana. Durante su explicación, Botana detalló cada instancia del proceso culinario para garantizar un resultado exitoso, destacando el sabor y la calidad del plato final.
Cómo hacer la tarta de berenjenas sin gluten de Maru Botana
Ingredientes
Para la masa sin gluten
1 taza de harina de arroz
1 taza de fécula de maíz
1/2 taza de aceite
1/2 taza de agua
Sal
Relleno
4 huevos
1 taza de queso crema
2 berenjenas grilladas
2 tomates asados
300 g de queso cremoso o muzzarella
Hierbas frescas (albahaca, orégano, etc.)
Sal y pimienta
Cómo realizar la tarta
Para la elaboración de la masa sin TACC, Maru Botana comienza integrando la harina de arroz junto con la fécula de maíz. A continuación, suma el agua, la sal y el aceite hasta lograr una textura maleable. Una vez estirada sobre el molde, recomienda colocar papel de aluminio en los bordes y realizar una precocción en el horno para asegurar una base firme.
Para el relleno, la cocinera combina huevos y queso crema en un recipiente hondo. Tras retirar la masa del horno, Maru Botana aclara que las pequeñas grietas son normales en las masas sin gluten, por lo que sugiere no preocuparse y proceder al armado quitando el papel protector.
La distribución de los ingredientes comienza con una capa de berenjenas grilladas, tomates asados con su jugo, hierbas frescas y trozos de queso cremoso. Luego, vierte la mezcla de huevos con queso crema, suma queso rallado por encima y lleva la preparación nuevamente al horno, entre 160° y 180°, hasta lograr un dorado uniforme.
Al finalizar la cocción, la chef exhibe la tarta lista para presentar en la mesa, destacando el aspecto tentador del plato. Con esta versión libre de gluten, Maru Botana ofrece una alternativa sencilla y sabrosa para el menú diario.