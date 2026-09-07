La receta de tarta de berenjenas sin TACC de Maru Botana para hacer en pocos pasos

Cómo realizar la tarta

Para la elaboración de la masa sin TACC, Maru Botana comienza integrando la harina de arroz junto con la fécula de maíz. A continuación, suma el agua, la sal y el aceite hasta lograr una textura maleable. Una vez estirada sobre el molde, recomienda colocar papel de aluminio en los bordes y realizar una precocción en el horno para asegurar una base firme.