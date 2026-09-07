LLA propone un “shock de inversiones” para Tucumán con beneficios fiscales y reducción del gasto político
Resumen para apurados
- José García Hamilton, de La Libertad Avanza, propuso este lunes en Tucumán un plan de inversiones con bajas impositivas y recorte del gasto político para reactivar la economía local.
- La iniciativa plantea reducir el costo de la Legislatura, bajar Ingresos Brutos y otorgar bonos fiscales de hasta el 50% para proyectos turísticos y del conocimiento.
- Con apoyo del RIGI nacional, el espacio busca atraer capitales privados, mejorar la infraestructura y reposicionar a Tucumán como un polo productivo central en el NOA.
El abogado e integrante de La Libertad Avanza Tucumán, José García Hamilton, planteó este lunes en LA GACETA una serie de medidas destinadas a impulsar la inversión privada en la provincia y recuperar el protagonismo que, según sostuvo, Tucumán supo tener dentro del NOA.
El dirigente, que fue secretario de Legal y Administrativa del Ministerio de Economía de la Nación, sostuvo en LG Play que el esquema debería apoyarse en tres pilares: reducción del gasto político, disminución de la presión tributaria y generación de incentivos para atraer nuevas inversiones.
“Hace muchas décadas Tucumán era el faro del NOA”, recordó García Hamilton, al describir el escenario que, a su entender, debería recuperar la provincia. En ese sentido, afirmó que desde el espacio trabajan en una propuesta para generar un “shock de inversiones” que permita dinamizar la economía local y estimular tanto a empresarios tucumanos como a capitales provenientes de otras provincias.
Para el dirigente libertario, el primer paso consiste en reducir el gasto público vinculado con la política. “La política tucumana hoy gasta mucha plata y, como todos sabemos, cuando la política gasta plata, la saca del sector privado”, afirmó. Según su planteo, el objetivo es que una menor erogación estatal permita reducir la carga tributaria que soportan los ciudadanos y las empresas.
“El sector privado es el único que genera riqueza”, sostuvo García Hamilton, quien consideró que una reducción de impuestos permitiría liberar recursos que luego podrían volcarse nuevamente a la actividad productiva.
Incentivos para invertir en turismo
Entre las propuestas que mencionó aparece un régimen de beneficios fiscales destinado a estimular las inversiones, especialmente en sectores vinculados con el turismo. García Hamilton sostuvo que Tucumán necesita “más y mejores hoteles” y planteó un mecanismo mediante el cual las empresas que realicen nuevas inversiones puedan recibir un bono fiscal.
Según explicó, una empresa que destine recursos a una inversión podría recibir un bono equivalente aproximadamente a entre el 30% y el 50% del monto invertido. Ese crédito podría utilizarse posteriormente para cancelar impuestos provinciales.
El esquema, aclaró, no estaría limitado a empresas que lleguen desde otras provincias. También alcanzaría a firmas tucumanas que decidan ampliar o mejorar sus inversiones dentro del territorio provincial.
“Una parte importante de esa inversión” podría luego utilizarse para afrontar obligaciones tributarias, explicó. Entre los tributos que mencionó se encuentran Ingresos Brutos, Sellos y las patentes de automotores.
Para García Hamilton, el objetivo es que el incentivo fiscal permita abaratar el costo de las inversiones y, al mismo tiempo, generar un círculo virtuoso de mayor actividad económica.
La mira puesta en Ingresos Brutos
Otro de los ejes de la propuesta es una reducción progresiva de los impuestos considerados distorsivos. En particular, García Hamilton apuntó contra Ingresos Brutos, al que calificó como “el peor de los impuestos” a nivel nacional, provincial y municipal.
“Lo tenemos que ir bajando paulatinamente”, sostuvo, aunque planteó que determinadas actividades consideradas estratégicas podrían quedar directamente exentas del tributo como parte de un régimen de promoción.
Entre los sectores que mencionó aparecen los parques industriales, los parques logísticos y la economía del conocimiento. En este último caso, destacó el capital humano de Tucumán como una de las principales ventajas competitivas de la provincia.
La intención, explicó, es que Tucumán pueda aprovechar indirectamente el crecimiento de otras actividades regionales, como la minería. “No tenemos la suerte o la bendición de tener la cordillera que le está dando tantas inversiones en minería, pero sí tenemos un capital humano tucumano que es superior al de nuestros pares”, afirmó.
El reclamo por la infraestructura
García Hamilton también identificó a la infraestructura como uno de los principales obstáculos para atraer inversiones. Puso como ejemplo el turismo y cuestionó el estado de las rutas y los accesos a la provincia.
“Cuando uno mira por qué no hay inversiones, hay dos motivos esenciales. Uno es la mala infraestructura de Tucumán”, señaló. En particular, cuestionó las condiciones de las rutas y el acceso desde el aeropuerto, al considerar que constituyen una dificultad para el desarrollo turístico y productivo.
En ese marco, sostuvo que cualquier estrategia de atracción de capitales debería estar acompañada por mejoras en infraestructura para generar condiciones más competitivas.
Los Pumas como ejemplo de una inversión que Tucumán no aprovechó
El dirigente también utilizó la ausencia de partidos de Los Pumas en Tucumán como ejemplo de oportunidades económicas que, según su mirada, la provincia está dejando pasar.
García Hamilton, quien contó que jugó al rugby durante varios años, destacó el impacto económico que genera la llegada del seleccionado argentino a otras provincias. Mencionó el movimiento en restaurantes, hoteles y clubes, además del traslado de jugadores infantiles y juveniles de distintos puntos del país.
“No es una cuestión elitista nada más de que jueguen Los Pumas. Cuando juegan Los Pumas se mueve muchísimo de la economía”, afirmó.
En ese sentido, consideró que Tucumán debería buscar activamente este tipo de eventos y otras inversiones capaces de generar actividad en distintos sectores de la economía.
La reducción del gasto político y la Legislatura
García Hamilton también defendió la idea de reducir el costo de la política y rechazó que esto implique necesariamente dejar trabajadores en la calle, en respuesta a las críticas que suelen generar este tipo de propuestas.
“No es una cuestión de dejar gente sin trabajo, es una cuestión de que la política es muy cara”, sostuvo.
En particular, apuntó contra el costo de la Legislatura tucumana. “No puede ser el costo de la Legislatura de Tucumán, que está entre las tres o cuatro más altas de la Argentina y en algunos momentos supo ser la más alta”, afirmó.
Según explicó, una eventual reducción del gasto político afectaría principalmente a quienes se benefician de esa estructura, pero no al ciudadano común. “No se va a ver perjudicado el ciudadano de a pie, todo lo contrario”, aseguró.
Coordinación con la Nación
El dirigente también destacó la necesidad de que una eventual gestión de La Libertad Avanza en Tucumán mantenga una articulación con el Gobierno nacional para facilitar inversiones y avanzar en medidas de alcance federal.
En ese punto, mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y sostuvo que existe confianza en que el esquema pueda ser prorrogado o reemplazado por una nueva legislación. También destacó el debate en torno a una nueva ley de biocombustibles, una actividad de especial importancia para Tucumán.
“Tenemos que mirar no solamente a nivel nacional, sino cómo generamos ese shock de inversiones para que Tucumán vuelva a ser ese faro del NOA que supo ser”, concluyó García Hamilton.