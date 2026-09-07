LLA propone un “shock de inversiones” para Tucumán con beneficios fiscales y reducción del gasto político

“Hace muchas décadas Tucumán era el faro del NOA”, recordó García Hamilton, al describir el escenario que, a su entender, debería recuperar la provincia. En ese sentido, afirmó que desde el espacio trabajan en una propuesta para generar un “shock de inversiones” que permita dinamizar la economía local y estimular tanto a empresarios tucumanos como a capitales provenientes de otras provincias.