Billetera mata ideología: el bolsillo condiciona el apoyo a Milei

El dato más contundente del informe de Zentrix desarticula uno de los relatos fundacionales del oficialismo: el supuesto sesgo generacional del fenómeno libertario. Jóvenes, adultos y mayores exhiben una inclinación casi idéntica por sostener el modelo (entre el 37,7% y el 39,4%). La variable que verdaderamente ordena adhesiones y rechazos es el estrato socioeconómico. En la cima, seis de cada 10 consultados de clase alta apoyan la continuidad del rumbo actual, mientras que en la base, en la clase baja, apenas uno de cada cuatro (cerca del 25%) respalda el programa, mientras que más del 70% exige un viraje económico.