Más de 30 argentinos arrancaron el Top 14 de Francia y hay cuatro tucumanos: quiénes son y cómo les fue en el debut

El debut de esta nueva temporada confirmó así la fuerte presencia argentina en una competencia que vuelve a ser una referencia para los jugadores de los Pumas. Y dentro de ese grupo de 33 representantes, Tucumán tiene cuatro nombres distribuidos en distintos equipos y con situaciones diferentes: García ya tuvo su estreno con Pau, Miotti comenzó jugando para Montpellier, Gallo espera su regreso en Lyon y Carreras continúa su ciclo en Bayonne. La presencia tucumana vuelve a hacerse sentir en una de las ligas más importantes del mundo.