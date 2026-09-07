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Más de 30 argentinos arrancaron el Top 14 de Francia y hay cuatro tucumanos: quiénes son y cómo les fue en el debut

García ya debutó como titular en Pau, Miotti sumó minutos en Montpellier, mientras Gallo espera su regreso y Mateo Carreras continúa en Bayonne.

REPRESENTANTES. Gonzalo García, Domingo Miotti, Thomas Gallo y Mateo Carreras, los cuatro tucumanos que dicen presente en el Top 14 de Francia.
REPRESENTANTES. Gonzalo García, Domingo Miotti, Thomas Gallo y Mateo Carreras, los cuatro tucumanos que dicen presente en el Top 14 de Francia.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un total de 33 rugbiers argentinos, incluidos cuatro tucumanos, iniciaron este fin de semana la temporada del Top 14 en Francia para disputar el torneo de clubes más exigente.
  • García debutó de titular en el triunfo de Pau ante Montpellier, donde anotó Miotti, mientras Gallo se recupera de una lesión en Lyon y Carreras aguarda acción en Bayonne.
  • Argentina es la segunda nación con más representantes en el torneo francés, consolidando al Top 14 como base fundamental para el seguimiento de Los Pumas de Felipe Contepomi.
Resumen generado con IA

Mientras Los Pumas cerraban su presentación ante los Wallabies, el rugby francés puso en marcha una nueva temporada del Top 14, considerada la liga más poderosa y exigente del mundo. Según publicó LA NACIÓN, hay 33 argentinos repartidos en 12 clubes, y cuatro de ellos son tucumanos: Gonzalo García, Domingo Miotti, Thomas Gallo y Mateo Carreras.

Uno de los grandes focos estuvo en García, que fue titular como medioscrum en el triunfo de Pau por 27-19 como visitante ante Montpellier. "Gonchy", que llegó a Francia después de cuatro temporadas en Zebre de Italia, tuvo su estreno oficial en su nuevo equipo, donde compartió plantel con Facundo Isa. El formado en Natación y Gimnasia utilizó bien el pie y buscó darle ritmo al juego, aunque fue amonestado y reemplazado a los 24 minutos del segundo tiempo.

En ese mismo partido apareció otro tucumano: Miotti sumó cuatro puntos con el pie para Montpellier, aunque su situación tiene una particularidad porque ahora sus actuaciones también estarán bajo la mirada de Gonzalo Quesada en Italia. El apertura formado en Lawn Tennis integra un Top 14 que tiene a Argentina como el segundo país extranjero con más representantes, solo por detrás de Fiji, que cuenta con 39.

Los otros tucumanos que integran la liga francesa

Otro nombre importante es el de Gallo, flamante refuerzo de Lyon. El pilar formado en Universitario todavía no pudo debutar porque se recupera de una rotura del tendón del aductor sufrida en abril, aunque su regreso a las canchas podría darse en las próximas fechas. Su presencia será especialmente esperada por Felipe Contepomi, ya que es una pieza habitual del plantel de Los Pumas.

El cuarto tucumano es Carreras, integrante de Bayonne, el club que más argentinos tiene en el Top 14. El wing surgido de Los Tarcos no ingresó en el partido ante Toulon, que terminó con derrota 27-26 como visitante. En Bayonne también forman parte del plantel Lucas Paulos, Rodrigo Bruni, Facundo Bosch, Ignacio Calles y Alejandro Barrios, en una muestra del peso argentino dentro del rugby francés.

El debut de esta nueva temporada confirmó así la fuerte presencia argentina en una competencia que vuelve a ser una referencia para los jugadores de los Pumas. Y dentro de ese grupo de 33 representantes, Tucumán tiene cuatro nombres distribuidos en distintos equipos y con situaciones diferentes: García ya tuvo su estreno con Pau, Miotti comenzó jugando para Montpellier, Gallo espera su regreso en Lyon y Carreras continúa su ciclo en Bayonne. La presencia tucumana vuelve a hacerse sentir en una de las ligas más importantes del mundo.

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